151 yapı etkin denetimden geçti

LTB İmar Şubesi tarafından son 3 yıldır başarı ile hayata gerçekleştirilen uygulama 2017 yılında da devam ediyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından 2014 yılında başlatılan ve belediye sınırları içerisindeki projelendirilmiş yapılara yapım aşamasında denetleme getiren uygulama ile başkentteki yapılar artık daha bilinçli, bilimsel ve etkin bir yapı şekilde inşa ediliyor.

Belediye Meclisi’nden geçtikten sonra 1 Ocak 2014’te başlanan ve ülke belediyeciliğinde bir ilk olan uygulanmaya çerçevesinde LTB İmar Şubesi ekipleri 2016 yılında 151 adet dosyayı yapı denetiminden geçirdi. Başkent Lefkoşa’da yapılan etkin denetimler sonucunda daha sağlıklı, kaliteli, ekonomik, güvenli ve uzun ömürlü binalar ortaya çıkarken aynı zamanda ülkemizde inşaat yapım aşamasında sık sık yaşanan kazalara karşı da ciddi bir tedbir alınmış oluyor.

ETKİN YAPI DENETİMİ İŞBİRLİKLERİYLE 4.YILA GİRDİ

Etkin Yapı Denetimi ile ilgili LTB’nin hazırladığı ortak karara imza atan Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı mimarlar, inşaat mühendisleri, makine, elektrik mühendisleri odaları ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile işbirliği içerisinde başarılı bir şekilde devam eden uygulama 4.yılına girdi.