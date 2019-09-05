  • BIST 100.690
  • Altın 276,998
  • Dolar 5,6882
  • Euro 6,2900
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “Maraton” oyunu sahnelendi

»
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl “Çık elimden mel’un leke!” sloganıyla 17’ncisi düzenlenen Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde dün akşam Moda Sahnesi tarafından “Maraton” oyunu sahnelendi.
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “Maraton” oyunu sahnelendi

azar ve yönetmenliğini Bedirhan Dehmen’in yaptığı İlke Kodal, Tolga İskit ve Yılmaz Sütçü’nün oynadığı YDÜ AKKM’de sahnelenen tek perdelik “Maraton”, sanatseverlere müzik ve dans çeşitliliği yoğun bir oyun izletti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 1930’lar Amerika’sında, “Büyük Buhran” zamanında popülerleşmiş bir yarışma ve eğlence türü olan, bir yanıyla Roma gladyatör dövüşleri geleneğiyle süreklilik içinde, diğer yanıyla “survivor” gibi kitle tüketimine dönük günümüz TV programlarının öncüsü sayılan Dans Maratonu, Moda Sahnesi tarafından sahneye konuyor.  Hepsinde ortak olan ve hayatta kalma çabasının sadistik hazza hizmet edecek şekilde paketlenerek eğlence olarak sunulan dans maratonlarında yarışmacılar (bir veya iki saatte bir 10 dk. ara vererek) günler, haftalar, çoğu durumda bir aydan daha uzun bir süre boyunca durmadan dans ediyorlar. Düşenler eleniyor, ayakta kalan son çift kazanıyor!

Maraton oyununu Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, festivalin sponsörü firmaların temsilcileri ve çok sayıda tiyatro sever izledi.

LBT Sanat Yönetmeni ve Festival Repertuvar Sorumlusu Aliye Ummanel oyun sonunda Moda Sahnesi adına oyuncu Yılmaz Sütçü’ye festival plaketini takdim ederek festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti. 

YARIN AKŞAM “SENARYO”, CUMARTESİ ÇOCUKLAR İÇİN “ÇÖP CANAVARI” VAR

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali yarın akşam YDÜ AKKM’de saat 20.30’da Siyah Beyaz Renkli tarafından sahnelenecek “Senaryo” oyunu ile devam edecek.

Bu yıl 4 çocuk oyunun yer aldığı festivalde 7 Eylül Cumartesi saat 14.00 ve 16.00’da ise Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu’nun sunacağı “Çöp Canavarı” adlı gölge tiyatrosu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Festivaldeki oyunların biletleri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı hayatını kaybetti26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:29
  • Işık Kitabevi’nin düzenlediği Kitap Fuarı başlıyor26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:32
  • Mallıdağ’da Tohum Takas Şenliği25 Ağustos 2019 Pazar 16:35
  • Mallıdağ’da Tohum Takas Şenliği25 Ağustos 2019 Pazar 14:40
  • Resmen Açıklandı: Breaking Bad Filmi Geliyor23 Ağustos 2019 Cuma 21:00
  • Baraka'dan oyunlu eylem22 Ağustos 2019 Perşembe 19:28
  • Dönüyorlar!21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:26
  • Melek Mosso Konser İçin Geliyor20 Ağustos 2019 Salı 20:23
  • 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin tanıtım kokteyli çarşamba akşamı yapılacak19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:52
  • Aktör Peter Fonda 79 yaşında hayatını kaybetti17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti