  • BIST 105.174
  • Altın 270,867
  • Dolar 5,6518
  • Euro 6,1791
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çarşamba başlıyor

»
17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çarşamba başlıyor
17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çarşamba başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin 17.si, 2 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Telsim ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca Telsim, festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlenecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği açıklamasına göre, tüm konserler, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.30’da başlayacak.

Festival 2 Ekim Çarşamba akşamı Bellapais Manastırı’nda Telsim ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Elise Kuder (keman), Miray Çakır (keman), Mike Kelley (viola), Sinem Sadrazam (viola) ve Püren Eda Gözer (Çello) oda müziği Konseri ile başlayacak. Halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek festival açılış konserinde Schubert, Dohnanyi ve Mozart’ın oda müziği eserleri seslendirilecek.

Festival programı şöyle:                                                                                            

2 Ekim Festival Açılış Konseri (Elise Kuder  - Miray Çakır - Mike Kelley - Sinem Sadrazam & Püren Eda Gözer)                                                                                                                

11 Ekim KKTC CSO Konseri Solist: Gülsin Onay (Piyano) - Şef: Ali Hoca              

15 Ekim Vassia Alati (Soprano) & Natania Hoffman (Çello) & Çağıl Cansu Şanlıdağ (Piyano) Konseri                                                                                                                  

17 Ekim LBO Konseri “Ennio Morricone Film Müzikleri” (Şef: Oskay Hoca)                                                             

23 Ekim 3 Basses Konseri (Tuncay Kurtoğlu - Teyfik Rodos - Zafer Erdaş - Piyano: Tulio Gagliardo)                                                                                                            

26 Ekim Gökhan Aybulus Piyano Resitali                                                                               

28 Ekim Koloratur Soprano Beren Kader Fidan & Tenor Emre Akkuş Şan Konseri (Piyano: Esra Poyrazoğlu Alpan)                                                                                               

30 Ekim Arman Ratip Piyano Resitali                                                                                         

1 Kasım KKTC CSO Barok Konseri Solistler: Ethem Emre Tamer (Keman) & Ebru Tamer (Keman).

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müjdat Gezen'in Burhan Kuzu'ya 'hakaret ettiği' iddiasıyla açılan davada karar26 Eylül 2019 Perşembe 12:16
  • Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Cimri oyunu izleyiciyle buluştu25 Eylül 2019 Çarşamba 11:13
  • 22. Türksoy Opera Günleri konseri yarın akşam Bellapais Manastırı’nda24 Eylül 2019 Salı 16:53
  • Ali Özgentürk, eserlerinin telifini Darüşşafaka'ya bağışladı23 Eylül 2019 Pazartesi 16:07
  • LBO’dan 80’ler konseri23 Eylül 2019 Pazartesi 14:04
  • Emmy'nin kazananı Game of Thrones23 Eylül 2019 Pazartesi 11:42
  • ‘Durağanlığın Tınısı’ sergisi Arucad Art Space’te açıldı20 Eylül 2019 Cuma 16:07
  • Arap Ali Destanı bu gece prömiyer yapacak19 Eylül 2019 Perşembe 12:33
  • Lord of the Rings/Yüzüklerin Efendisi: Gelmiş geçmiş en büyük bütçeli dizinin çekimleri başlıyor18 Eylül 2019 Çarşamba 17:43
  • Arap Ali Destanı yarın prömiyer yapacak18 Eylül 2019 Çarşamba 15:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti