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17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali sona erdi

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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 2 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali son erdi.
17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali sona erdi

1 Kasım Cuma akşamı KKTC CSO Barok Konseri ile sona eren 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali ile ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği ve Festival Komitesi Başkanı Halil Kalgay, bu yıl festivalin 17. yılını tamamlamasından dolayı gurur duyduklarını, geçen 17 yıl içerisinde dünyaca ünlü bir çok sanatçının, topluluk, orkestra, opera ve bale kuruluşlarının ülkede yüzlerce konser ve gösteri gerçekleştirmelerine olanak sağladıklarını belirterek, uluslararası nitelikteki festivalde KKTC’den sanatçı, topluluk ve orkestralarının yer alması konusunda da öncülük yaptıklarını vurguladı. 

Kalgay, bu yılki festivalde yer alarak festivale değer katan orkestra, opera, topluluk ve sanatçılara, festivali destek ve katkıları ile yaşatan tüm sponsor kuruluşlara ve alkışları ile destekleyen tüm sanatseverlere teşekkür etti.      

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