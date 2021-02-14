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19 Mart’ta Bölge Halkının Hizmetine Açılacak…

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Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde Kurulumu Süren Büyük Kütüphane, 19 Mart’ta Bölge Halkının Hizmetine Açılacak…
19 Mart’ta Bölge Halkının Hizmetine Açılacak…

Eylül 2020’de eğitime başlayan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde kurulumu tamamlanan Büyük Kütüphane’nin açılışı 19 Martta yapılacak. Kampüste eğitim gören öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağlayacak olan Büyük Kütüphane, başta Gazimağusa ve İskele olmak üzere bölge halkına da ücretsiz olarak hizmet sunacak. Büyük Kütüphane, 300 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynağa erişim sağlayacak.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane’de 200 kişilik oturma ve çalışma alanı, bireysel ve grup çalışma odaları, elektronik kaynaklar araştırma salonu, süreli yayınlar okuma bölümü ve arşiv odası ile kullanıcılarına konforlu bir kullanım sunacak.

300 Bin Basılı Kitap ve 650 Milyon Adet Dijital Kaynağa Erişim 

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane, KKTC’nin en büyük kütüphanesi Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Aralık ayı içerisinde açılışı yapılan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ile birlikte dijital bağlantı imkanı sunarak devasa bir bilgi ağına erişim sağlayacak. Böylece 300 bin kitap ve farklı türde yazılı-basılı kaynak barındıracak olan Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane, 650 milyon dijital kaynağı da bölge halkının kullanımına açmış olacak.

 

Gülten Sala Lay: “Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane, kentin kültürüne ve geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatına büyük katkı sağlayacak.”

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane’nin öğrencilerin ve bölge halkının hayatını zenginleştirecek bir bilgi hazinesi sunacağını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Müdürü Gülten Sala Lay, “300 bin basılı kitap ve 650 milyon dijital kaynağın yanı sıra zeka geliştirici materyaller ile birçok öğretici ve eğlendirici malzemeleri barındıracak Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane, kentin kültürüne ve geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatına büyük katkı sağlayacak” dedi.

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