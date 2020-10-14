19 Temmuz 2011 Polis Saldırısı Davasını Kazandık

19 Temmuz 2011 tarihinde Lefkoşa'da, eski KTHY önünde polis kuvvetlerinin barış içinde eylem yapan insanlarımıza yönelik hunharca saldırısını yargıya taşımıştık. Saldırıda iki kadın üyemiz polisler tarafından ciddi şekilde darp edilmişti. Her iki üyemize yapılan saldırı ayrı olarak yargıya taşınmıştır. Sendikamızın hukukçusu Avukat Öncel Polili tarafından yürütülen üyemiz Esen Uygaroğlu'nun davası sonuçlanmıştır. Kıdemli Yargıç Banu Soyer yargıdan taleplerimizi haklı görerek Polis Müdürlüğü'nü 15 bin lira ve bu meblağın faizini tazminat olarak ödemeye ve dava masraflarını karşılamaya mahkum etmiştir.



Bu cezalandırıcı tazminatın bir nedeni de Polis Müdürlüğü'nün saldırgan polislere yönelik soruşturması tamamlanmasına rağmen hala daha bir ceza davasının açılmamasıdır. Bu çirkin olaydan sonra göreve gelen 3. Başsavcı'ya çağrımızdır: Cesaretli ve adaletli davranarak söz konusu polislere ceza davası açın. Kamu vicdanının talebi budur.



Geç de olsa adalet yerini, kısmen de olsa, bulmuştur. Dava sonucunun esası açıktır: Polis Müdürlüğü sivil, barışçıl insanlara, kadınlara ve çocuklara, gençlere ve yaşlılara saldırmıştır. Bu bir eyleme müdahale değil bilinçli bir gözdağı verme uğraşıdır, saldırıdır ve Polis Müdürlüğü için utançtır. Sendikamız, sivil toplum örgütleri, aydınlar faşist saldırılardan dün korkmadığı gibi bugün de korkmamaktadır. Barış, demokrasi, adalet ve özgürlük için mücadelemiz sürecektir.