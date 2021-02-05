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2 Bin 250 Doz Pfızer/Bıontech Aşısı Metehan Sınır Kapısı’nda Teslim Alındı

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Avrupa Birliği'nin (AB) İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla KKTC'ye gönderdiği 2 bin 250 doz Pfizer/BioNTech üretimi koronavirüs aşısı, Metehan Sınır Kapısı'nda KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. 
2 Bin 250 Doz Pfızer/Bıontech Aşısı Metehan Sınır Kapısı’nda Teslim Alındı

Avrupa Birliği'nin (AB) İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla KKTC'ye gönderdiği 2 bin 250 doz Pfizer/BioNTech üretimi koronavirüs aşısı, Metehan Sınır Kapısı'nda KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. 

Teslim edilen aşılar, ikinci dozda kullanılacağından, birinci doz Covid 19 aşısını Pfizer-BioNTech yaptıran kişiler, 2. dozlarını yaptırmak üzere aşı kartlarında yazan tarihte Trenyolu Polikliniği ve İskele Sağlık Merkezi’ne başvurup, aşısını olabilecek.

“DAHA FAZLA AŞI TALEP ETTİK”

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, bugün gelen 2 bin 250 doz aşının, daha önce birinci partide 1080 ve ikinci partide 1170 olmak üzere toplam 2 bin 250 doz gelen aşıların ikinci dozu olduğunu belirtti. Soydan, “Yani bu aşılar yeni kişilere değil, ilk dozunu olanların ikinci ozudur” dedi.

İlk doz Pfizer/BioNTech aşısı olanlara çağrı yapacaklarını ve pazartesi günü aşılamaya başlayacaklarını kaydeden Soydan, “İlk dozunu yapanların sağlık karnesinde ikinci dozunun tarihi yazıyor ama ayrıca çağrı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Hem AB’den, hem de Türkiye’den daha fazla aşı talep ettiklerini aktaran Soydan, cevap beklediklerini belirtti.

PİLLİ: “2.DOZ AŞI YAPIMI İÇİN AŞI KARTLARINDA YAZAN TARİHTE TRENYOLU POLİKLİNİĞİ VE İSKELE SAĞLIK MERKEZİ’NE BAŞVURU YAPILABİLİR”

Öte yandan, Sağlık Bakanı Ali Pilli teslim alınan aşılarla ilgili yazılı açıklamasında, ilk doz Covid -19 aşısını Pfizer-BioNTech olarak yaptıran kişilerin tekrar dozlarının yapımına Pazartesi başlanacağını söyledi.

Pilli, birinci doz Covid 19 aşısını Pfizer-BioNTech yaptıran kişilerin 2. dozlarını yaptırmak üzere aşı kartlarında yazan tarihte Trenyolu Polikliniği ve İskele Sağlık Merkezi’ne başvurabileceklerini kaydetti.

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