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2 kaza... 2 sürücü de alkollü

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Lefkoşa ve Boğazköy- Dikmen yolunda meydana gelen trafik kazalarında sürücüler alkollü çıktı. Kazada yaralanan olmazken alkollü sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.
2 kaza... 2 sürücü de alkollü

19.04.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk caddesi üzerinde, Mürsel TAK (E-21) 188 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HY 245 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan LB 425 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HY 245 plakalı araç sürücüsü Mürsel TAK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

18.04.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Boğazköy-Dikmen Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Necmi ÖZ (E-56) 97 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ML 093 plakalı salon araç ile Dikmen istikametine doğru seyrtettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan çevre tellerine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Necmi ÖZ aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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