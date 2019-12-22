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2 Kişi Hileyle 100 Bin Euro Çaldı!

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2 Kişi Hileyle 100 Bin Euro Çaldı!
2 Kişi Hileyle 100 Bin Euro Çaldı!

Girne’de dün faaliyet gösteren döviz bürosundan iki erkek şahıs hileyle 100 bin euro çaldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada olay şu şekilde meydana geldi:

“21.12.2019 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet Niziplioğlu isimli döviz ofisine giden iki erkek şahıs, Türk Lirası olarak karşılığını getireceklerini belirtikten sonra, döviz bürosu sahibi tarafından hazırlanan 100  bin Euro nakit paranın içinde bulunduğu zarfı, döviz bürosu sahibinin boşluğundan faydalanıp kendi tasarruflarında bulunan çantadan çıkardıkları ve üzerinde 500 Euro ve alt kısımlarında beyaz kağıtların bulunduğu destelerin yerleştirildiği aynı tipteki zarf ile değiştirdikten sonra, paranın karşılığını getirmek vaadiyle olay yerinden ayrılmışlardır.

Döviz bürosu sahibinin olayı fark etmesi üzerine saat 13:00 sıralarında olayı polisin bilgisine getirmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında bahse konu olaya methaldar şahısların N.P.(E-42) ve T.S.(E-68) olduğunu ve aynı gün saat 12:00’de Lefkoşa’da Lokmacı geçiş noktasından güneye geçiş yaptıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir

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