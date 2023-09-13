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2. Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı

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LTB ile Yıltan Taşçı Akademi iş birliğindeki yarışmada birincilik Gülnur Tokay’ın oldu
2. Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yıltan Taşçı Akademi iş birliğinde ikincisi düzenlenen Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’nın jüri sonuçları açıkladı.
Lefkoşa’nın belgelenmesi, tanıtımı ve fotoğraf sanatının geliştirilmesi, LTB sınırları içerisindeki kültürel değerlerin, tarihî ve turistik mekânların, şehir dokusunun ve yaşamının fotoğrafçı gözünden yansıtılması amacıyla düzenlenen yarışmaya 23 fotoğraf sanatçısı toplam 115 fotoğraf ile katılırken 12 Eylül’de toplanan jüri kazananları belirledi. Konunun Lefkoşa olarak belirlendiği, serbest-renkli kategorisindeki  115 fotoğrafı değerlendiren Nilgün Güney, Emel Sefer, Mehmet Türkelman’dan oluşan seçici kurul kazanan ve sergileme alanları açıkladı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı da seçici kurul jürisini ziyaret ederek kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ödüller

Birincilik ödülü Gülnur Tokay, ikincilik ödülü Veysi Canateş, üçüncülük ödülü: Mine Kurtel,  Burçin Özkuş Özel Ödülü Özgür Özsaygın ve Zerrin Erdilek Özel Ödülü Mehmet Hoca

Sergi 3 Ekim Salı günü Merkez Lefkoşa’da yapılacak

Ödül kazananların da içinde olduğu toplam 30 eser sergilemeye değer görüldü. Yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı 3 Ekim 2023 Salı günü saat 19.00’da Merkez Lefkoşa Sergi Salonunda yapılacak.

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