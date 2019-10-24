"2019’da müzakere yok “referans şartlarını” oluşturma çalışmaları var!"

Tam 50 yıldır Kıbrıslı Türklerin nesilleri ömürlerini önceleri radyoların sonralarda ise televizyonların şimdilerde ise İnternetin başında Kıbrıs meselesini dinlemekle, izlemekle, okumakla geçirdi.

Tam 50 yıldır Kıbrıslı Türklerin nesilleri ömürlerini önceleri radyoların sonralarda ise televizyonların şimdilerde ise İnternetin başında Kıbrıs meselesini dinlemekle, izlemekle, okumakla geçirdi.

Nesiller değişti, Kıbrıs meselesindeki ortaklık noktasındaki “etkin katılım” sürecinde bir arpa boyu yol ileriye gidilemedi.

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilginç şeyler söylemeye devam ediyor.

Bir süre önce Kıbrıs’ta Yenierenköy’ü ziyaret eden Çavuşoğlu Anastasiadis’in kendisine Kıbrıslı Rumların Hastaneyi bile Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istemediğini anlattığını söylemişti.

Çavuşoğlu dün Anadolu Ajansı’nın editör masası adlı programına katıldı. Programda daha çok Suriye meselesi değerlendirildi. Programın en sonundaki 5-10 dakika da Kıbrıs meselesi ile ilgili soruları yanıtladı Çavuşoğlu.

Çavuşoğlu Kıbrıs meselesi ile ilgili yine çok ilginç şeyler söyledi.

Örneğin Anastasiadis’in Kıbrıs’ta iki devletli çözüm modelini Akıncı’ya da söylediğini bunu Akıncı’nın bizzat kendisine söylediğini ilk kez açıkladı.

Hatta Anastasiadis’in bunu Güney Kıbrıs’taki bazı partilere de söylediğini de ifade etti Çavuşoğlu.

Ankara’nın 5+1’li bir arama çalışması ile Kıbrıs’ta nereye gidileceğini bu çalışmada referans şartlarının oluşup oluşmayacağını görmek istediğini, ucu açık bir sürecin asla başlamayacağını belirttikten sonra buraya gitmeden önce 3’lü bir arama çalışmasının yapılmasına Ankara’nın onay verdiğini de söyledi.

3’lü ve 5’li arama çalışmalarında referans kavramlarında ve içeriğinde bir uzlaşı yakalanamadığı durumda ucu açık görüşmemelerin asla başlamayacağını ve yeni bir müzakere sürecinin de olmayacağını sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu Federasyonu dışlamadan başka modellerin de bu arama konferanslarında masada olması gerektiğinden de bahsetti.

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Anlaşılan odur ki 2019 yılında da son 2,5 yıldır Crans-Monatana’dan bu yana çöken sürecin ileriye gitmesi mümkün olmayacak.

Yılbaşına kadar belki bu iki arama konferansları yapılacak ama kuvvetle muhtemel buralarda özellikle “yönetim ve güç paylaşımı” ile “Garantiler ve müdahale hakları” konularında mutabakata varılamayacak.

2020 yılının Nisan ayında ise KKTC’de toplum lideri seçimleri yapılacağından yine bir müzakere sürecinin ol(a)mayacağı ise açık.