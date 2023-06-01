2023 Haziran aylık burç yorumları

Koskoca bir yılı ortaladığımızın işareti olan haziran ayına geldik çattık. Bu ayın en önemli gökyüzü olayları içinde ilk önce 4 Haziran’da saat 06.41’de gerçekleşecek olan Yay burcundaki dolunayı görüyoruz.

Bu dolunay sağa sola çok fazla elleşmeyeceği için makul bir dolunay olacak diyebiliriz. Ama yine de akademik, yurt dışı ve hayat görüşü, inanç gibi konularda da bir değişim dönüşümü vaat etmiyor da değil.

Bu dolunayın hemen ardından ise güzellik, para, aşk ve sağlık tanrıçası Venüs Aslan burcuna geçecek. Aslan burcunda Venüs biraz frapandır, alışverişte gözünüz pırıltılı ve renkli abartılı şeylere kaçabilir ve bir daha kolay kolay giymeyeceğiniz giysileri alabilir ve tabii size savurganca para harcatabilir. Paranıza haziran ayında dikkat etmenizde fayda var.

Ayın 11’inde ise güç delisi Plüton son bir Oğlak burcuna gerileyecek ve 24 Ocak 2024’te bir daha Oğlak burcuna girmemek üzere Kova burcundaki ileri hareketine geçecek. Plüton’un bu geri gidişi asılında 2008’den bu yana yaşadıklarımızın bir tür bütünleme sınavı niteliğinde olacak da diyebiliriz.

Ve ayın 17’sinde ise disiplin gezegeni Satürn 4 Kasım’a kadar Balık burcunda gerileyerek son 6-7 ayda yaşadıklarımızı bize sorgulatacak. Bu konuyla ilgili yazımı ay içinde yine bu sayfalardan okuyabilirsiniz.

Ayın 18’inde saat 07.36’da yaşanacak olan İkizler burcundaki yeniay ise hayaller gezegeni Neptün ile sert bir görünüm sergileyeceği için hayal kırıklıkları ile yeni başlangıçları bir arada yaşatacak gibi duruyor. Bu anlamda bu yeniay bize “Hem ağlarım hem giderim” dedirtebilir.

Ayın sonlarına doğru ise Venüs ile Mars arasındaki kavuşum, Uranüs’e sert bir görünümde olacağı için maddi, manevi kazalar yaşamamız olası.

Haziran ayı Türkiye açısından ise hayli hareketli görünmekte. Her kafadan bir sesin çıktığı ve ne yazık ki yine doğa olaylarının sık sık konuşulduğu bir ay olacak diyebiliriz. Bunun yanında ekonomik anlamda hareketliliğiyle de dikkatimizi çekecek olan bu ay, bizi biraz yoracak gibi duruyor. Yatırımcıların paralarına çok dikkat etmesi gerekmekte.

Gönlünüzce bir haziran ayı yaşamanızı dilerim.

HAZİRANDA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

3 Haziran 2023 03:50:59 - 3 Haziran 2023 08:03:22

5 Haziran 2023 06:23:45 - 5 Haziran 2023 10:30:53

7 Haziran 2023 07:39:32 - 7 Haziran 2023 11:41:31

9 Haziran 2023 07:23:43 - 9 Haziran 2023 13:14:01

11 Haziran 2023 16:18:07 - 11 Haziran 2023 16:20:23

13 Haziran 2023 21:26:43 - 13 Haziran 2023 21:31:10

16 Haziran 2023 04:36:18 - 16 Haziran 2023 04:45:33

18 Haziran 2023 09:23:52 - 18 Haziran 2023 13:57:37

21 Haziran 2023 00:43:14 - 21 Haziran 2023 01:04:07

22 Haziran 2023 20:00:37 - 23 Haziran 2023 13:35:01

26 Haziran 2023 01:24:13 - 26 Haziran 2023 01:57:07

28 Haziran 2023 11:18:42 - 28 Haziran 2023 11:55:27

30 Haziran 2023 17:20:18 - 30 Haziran 2023 17:59:25

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; zeka, iletişim, haberleşme gibi konular, problemlere yaklaşımınız ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeş ilişkileri ve kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında olacak gibi görünmekte.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız size açıkça düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında olacak gibi görünmekte.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, kişinin duyduğu güvensizlikler, sırlarınız, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında olacak gibi görünmekte.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız aşk hayatınız başta olmak üzere tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkındaki konular hakkında olacak gibi görünmekte.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız zeka, iletişim, haberleşme gibi konular. Problemlere yaklaşımınız ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeş ilişkileri ve kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; size açıkça düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, kişinin duyduğu güvensizlikler, sırlarınız, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular olacak. İkinci yarısında ise; iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkındaki konular olacak. İkinci yarısında ise; aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.