Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında şehit düşenlerin anılacağı 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor.
Şehitleri anma etkinlikleri, yarın 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Pilot yüzbaşı İlkay Yiğen’in BRTK radyo ve televizyonundan yapacağı konuşmayla başlayacak.
Başkent Lefkoşa’da saat 09.30’da Şehitler Abidesi önünde düzenlenecek. Yarın tüm ilçelerdeki törenler yanında Salı günü Ayvasıl Şehitleri, Çarşamba Larnaka Şehitleri, Perşembe Kumsal Şehitleri, Cuma günü ise Kaymaklı şehitleri anılacak. Tüm etkinlikler Kovid 19 tedbirleri çerçevesinde yapılacak.
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