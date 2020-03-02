25. HASDER Çocuklararası masal anlatma şöleni düzenleniyor

HASDER tarafından 1987 yılından beri gerçekleştirilmekte olana Çocuklararası Masal Anlatma Şölenlerinin 25. si 7-14 Mart arasında çeşitli etkinliklerle düzenleniyor.

Masal Anlatma Şölenlerinin bir parçası olan Çocuklararası Masal Anlatma yarışması, 7 Mart’ta ön elemeler, 14 Mart’ta ise finali olmak üzere AKM’de (Atatürk KÜLTÜR Merkezi’nde) gerçekleştiriliyor.

Kültürel ve folklorik değerlerimizden biri olan masallarımızın derlenip, toparlanması ve topluma yeniden kazandırılması hedefiyle başlayan ve bunun yanında, masalların çocuklar üzerindeki olumlu etkileri göz önünde bulundurularak düzenlenen bu etkinlik, gerek aileler gerekse de çocuklar tarafından büyük bir ilgi görmektedir.

7 Mart’ta AKM’de 09.30 da başlayacak olan 1. Kategorinin (İlkokul 1 ve 2inci sınıflar) ardından, aynı gün ve aynı yerde ös saat 13.30 da 2. Kategorinin (İlkokul 4 üncü ve 5inci sınıflar) ön elemesi gerçekleştirilecektir. Her 2 kategoriden finale kalacak çocuklar ise, 14 Mart tarihinde yine Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da en iyi masal anlatıcıların seçileceği Finale katılacaklar. Finale kalmaya hak kazanan çocuklar arasınden her 2 kategoriden beşer çocuk, en iyi masal anlatıcı olarak seçilecek.

Bu yıl Masal Anlatma Şöleni’nin ana sponsorluğunu PENGU TOYS ve HASDER El Sanatları Merkezi üstlendi. Masal Anlatma Şöleni’nde her zaman olduğu gibi gönüllü olarak görev alan tiyatro sanatçıları Doğan Erçağ, Deniz Çakır, Asu Demircioğlu, Pınar İnandım ve İzel Seylani de juri üyesi olarak sorumluluk üstlendiler.

Katkı koyan herkese teşekkür eden HASDER yetkilileri, günümüze kadar Masal Anlatma şölenlerinde katılımcı olup masallarını anlatan birçok çocuğun, bugün yetişkinler olarak toplumumuza çeşitli alanlarda katkı koyduklarını izlediklerini ve bundan büyük bir mutluluk duyduklarını, konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenlerin ise Fatma Kükrer (0533 840 7836), Sonay Anıl (0533 864 1163) ve Nisan Gürsel (0533 864 6414) ile iletişime geçebileceklerini vurguladılar.