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25 Mayıs’ta Düzenleyeceği Seminerde AB ve Doğu Akdeniz Tartışılacak

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Yakın Doğu Üniversitesi Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi’nin 25 Mayıs’ta Düzenleyeceği Seminerde AB ve Doğu Akdeniz Tartışılacak
25 Mayıs’ta Düzenleyeceği Seminerde AB ve Doğu Akdeniz Tartışılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezine bağlı araştırma merkezlerinden Strateji ve Enerji Politikaları Araştırma Merkezi (SEPAM) yeniden yapılanma süreci sonrasında ilk etkinliğini 25 Mayıs Salı günü AB ve Doğu Akdeniz’i tartışacağı seminerle gerçekleştirecek. Merkez Müdürlüğüne atanan Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sait Akşit, SEPAM kapsamında disiplinlerarası bir yaklaşımla küresel ve bölgesel gelişmeleri irdeleyecek araştırma ve etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

İlk Seminerde AB ve Doğu Akdeniz Tartışılacak

Doç. Dr. Akşit, konu öncelikleri arasında Doğu Akdeniz’in önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek yeniden yapılanma sürecindeki ilk etkinliklerinde de bu konuya odaklanacaklarını söyledi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ilk seminerin konuğu Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Üstün olacak. 25 Mayıs Salı günü saat 13.00’te gerçekleştirilecek ve Yakın Doğu Üniversitesi Youtube kanalından yayınlanacak olan seminerde “AB ve Doğu Akdeniz” konusu tartışılacak. Doç. Dr. Sait Akşit son on yılda yaşanan gelişmelerin bölgedeki dengeyi ciddi şekilde sarstığına işaret ederek, özellikle Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının paylaşımı ve egemenlik tartışmaları sonucunda yaşanan Türk-Yunan krizinin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından uluslararasılaştırıldığını ve bir Türkiye-AB sorununa dönüştürüldüğünü vurguladı.

Doç. Dr. Akşit, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetiminin Türkiye ve KKTC’ye karşı dışlayıcı bir yaklaşımla oluşturmaya çalıştığı ittifak zemininin kırılabilmesi için Türkiye’nin diplomatik çabalarını güçlendirerek bölge ülkeleri ile iş birliği çabası geliştirmesinin önemine işaret etti. Bu kapsamda, öncelikle Mısır ile ortak bir zeminde iş birliği mekanizmalarının oluşturulması ve uzun vadede İsrail ile olası iş birliği imkanlarının yaratılması bölgesel iş birliğinin daha kapsayıcı bir nitelik kazanması açısından önemli. Doç. Dr. Akşit, Türkiye ve KKTC yetkililerinin de olumlu baktığı AB’nin bölgesel konferans önerisinin halen masada olduğunu hatırlatarak bölge ülkelerinin zayıf bir olasılık olsa da bir araya gelmesinin bölge için olumlu bir gelişme olacağını ifade etti. AB’nin Doğu Akdeniz’deki rolünün irdelenmesinin Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından da önem arz ettiği belirten Doç. Dr. Akşit iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesinin KKTC ve Türkiye’nin bölgesel etkinliği ve refahı açısından gerekli olduğunu söyledi.

Seminerler Devam Edecek

Doç. Dr. Akşit bölgesel ve küresel dinamik ve gelişmeler ile ilgili SEPAM seminerlerinin devam edeceğini ve düzenlenecek etkinliklerle bölgesel sorunları farklı bakış açılarıyla ele alarak KKTC ve bölgedeki kurum ve karar vericilere katkı sağlayacak bilimsel ve akademik bilgi üretmeyi amaçladıklarını belirtti.

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