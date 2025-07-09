26 yaşındaki gardiyan tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta 26 yaşındaki kadın bir gardiyanın Yorgos Hristodoulou Zavrandonas’la ilgili bir kara para aklama davasıyla ilgili yürütülen araştırma çerçevesinde tutuklandığı haber verildi.

Davada söz konusu gardiyanla birlikte 7 kişinin adının geçtiğini yazan Haravgi gazetesi, olayla ilgili olarak üç gardiyanın evinde arama yapıldığını ve gardiyanların telefonlarının da polis tarafından emare olarak alındığını belirtti.

Telefonunda tespit edilen yazılı ve sesli mesajlara göre, tutuklanan söz konusu gardiyanın olayın baş zanlısı olan kişinin yakınlarına yardımcı olmak istediğini ifade edildi.

Rum merkezi cezaevinde yapılacak araştırmalarla ilgili olarak da bu kişilere bilgi verdiğini kaydeden gazete, gardiyanın üç gün gözaltında kalacağını ve polisin araştırmalarının ise sürdüğünü ekledi.