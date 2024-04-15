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3 Kaçak daha yakalandı... Bin 232 gün olanda var,500 gün olanda...

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KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Nijerya uyruklu Akorede Hammed Busarı, Kingsley Onyckachi Obetta ve Udochukwu Kelvin Onyeugbo tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
3 Kaçak daha yakalandı... Bin 232 gün olanda var,500 gün olanda...

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Şefik Karabardak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 14.04.2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde polis ekiplerinin Gönyeli’de Yener Sokak, üzerinde devriyede olduğu esnada Akorede Hammed Busarı, Kingsley Onyckachi Obetta ve Udochukwu Kelvin Onyeugbo'yı durdurup kimlik kontrolü yaptığını söyledi. Polis, yapılan kimlik ve muhaceret kontrolünde Akorede Hammed Busarı ve  Kingsley Onyckachi Obetta’nın 29.11.2022 tarihinden itibaren 502 gün, Udochukwu Kelvin Onyeugbo'nın ise 29.11.2020 tarihinden itibaren 1232 gün KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlılarla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis, 3 zanlının da üniversite eğitimi için ülkeye geldiğini ancak daha sonra ikamet izinsiz duruma düştüklerini belirterek, ülkede yasal statüleri bulunmayan zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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