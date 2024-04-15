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340 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak...

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) katkılarıyla “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” kapsamında 340 adet küçükbaş hayvanın dağıtımı yapılacak.
340 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak...

Program çerçevesinde gerekli başvuru şartlarını yerine getiren ve hak sahibi olduğu tespit edilen 12 yararlanıcıya, 20 koyun, 2 koç; 5 yararlanıcıya da 20 keçi, 2 teke olmak üzere toplamda 100 adet keçi ile 240 adet koyunun dağıtımı yapılacak.

Projeye katılmak isteyen kişiler, 26 Nisan Cuma mesai bitimine kadar Hayvancılık Dairelerine müracaatta bulunabilecek.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, konuyla ilgili oluşturulan komisyonun sadece belirlenen şartları taşıyan kişilerin başvurusunu değerlendirmeye alacağı ve başvuru sahiplerinin bu değerlendirme sonunda uygun bulunması halinde kuraya katılma hakkı elde edebilecekleri belirtildi.

Dağıtımı yapılacak hayvanlar için hak kazanacak olan yararlanıcıların noter huzurunda yapılacak kura çekimi usulü ile belirleneceğinin kaydedildiği açıklamada, bir önceki dağıtımda hak sahibi olan yararlanıcıların da gerekli şartları taşımaya devam etmesi durumunda bu dağıtımdan hayvanlarını alabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, “Verilen hayvanlar proje takip süresi olan 3 yıl boyunca hiçbir şekilde satılamaz ve devredilemez. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, projenin sürdürülebilirliği için 3 yıl içinde işletmede doğan yavrulardan her yıl farklı sayılarda olmak üzere en az 6 aylık yaşta toplamda 20 baş dişi ve 3 baş erkek hayvan işletmeden alınarak projenin devamlılığı için ilerleyen yıllarda diğer işletmelere verilecektir.” vurgusu yapıldı.

-Başvuru şartları

Dağıtımı yapılacak hayvanlar için projeye katılmak isteyen kişilerin 26 Nisan Cuma mesai bitimine kadar Hayvancılık Dairelerine müracaatta bulunmaları gerektiği belirtilen açıklamada başvuru yapabilmek için belirlenen şartlar şöyle sıralandı:

“KKTC vatandaşı olmak, 18-45 yaş aralığında olmak, tercihen hayvanı olmamak veya en fazla 20 damızlık küçükbaş hayvanı olmak

Hane halkı içinde devletten maaş almıyor olmak, hane halkının toplamda 20 damızlık küçükbaş hayvandan fazla hayvanı olmamak, hayvan sağlığı ve refahı için gerekli altyapıya sahip uygun bir barınağa sahip olmak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının proje kapsamında hazırlamış olduğu taahhütname şartlarını kabul etmiş olmak, hayvancılık ile uğraşanlar için hayvan hastalıklarından ari işletmesinin olması."

 -Başvuru için gerekli belgeler

Başvuru için gerekli belgeler ise şöyle belirtildi:

"Kimlik kartı fotokopisi, barınak mülkiyet belgesi, bağlı bulunduğu belediyeden küçükbaş ağılı için uygunluk yazısı, Tarım sigortasından ekilen arazi varlığı (var ise), hayvan kayıt sistemine kayıtlı olup olmadıklarını ve/veya hayvan sayısını gösteren belge, Hayvancılar Birliği üyelik belgesi (hayvanı var ise), işletmenin son ödediği elektrik faturası (elektrik var ise), işletmenin son ödediği su faturası (suyu var ise), muhtardan onaylı hane halkı listesi (isim, yakınlık derecesi ve doğum tarihleri)”

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