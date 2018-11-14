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38 Sanatçıdan Oluşan"Cumhuriyet Sergisi" Başbakan Tufan Erhürman Tarafından Açılıyor

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- Yakın Doğu Üniversitesi'nin 38 Sanatçısının 103 Eserinden oluşan "Cumhuriyet Sergisi" 16 Kasım'da Saat 10.30'da Kıbrıs Modern Sanat Müzesine Bağlı Sanat Merkezi'nde Açılıyor.
38 Sanatçıdan Oluşan"Cumhuriyet Sergisi" Başbakan Tufan Erhürman Tarafından Açılıyor

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesinde Kurulan Kıbrıs Modern Sanat Merkezi’ne bağlı Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi’nde 38 sanatçının 103 eserden oluşan “Cumhuriyet Sergisi” Başbakan Tufan Erhürman  tarafından Açılıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıldönümünün kutlandığı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi müzeler bölgesinde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı aynı anda dört serginin açılabileceği Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde yer alan Sanat Merkezi  “15 Kasım Cumhuriyet Sergisi” ile üçüncü sergisine ev sahipliği yapıyor.

38 Yakın Doğu Üniversitesi Sanatçısının 103 Eserinden Oluşan "Cumhuriyet Sergisi", 16 Kasım Cumhuriyet Haftası'nda Sanat Merkezi'nde Açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan Sanat Merkezi’nde yer alacak olan Cumhuriyet Sergisi, 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 10.30’da açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr.Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan sergide, 38 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı 103 eseri sergilenecek. Resim, heykel, seramik, baskı resim ve fotoğraf gibi eserlerden oluşacak olan Cumhuriyet Sergisi, 16-30 Kasım tarihleri arasında ziyarete edilebilecek.

Doç.Dr.Erdoğan Ergün; "Cumhuriyet Sergisi'nde Yeralacak Eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Envanterine Girecek"

Sergi küratörü Doç.Dr. Erdoğan Ergün, “Cumhuriyet Sergisi” ile sanatseverlerin, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bulunan sanat öğreticilerinin yani hem sanatçı hem de eğitimci kimlikleriyle üretenlerin çalışmalarını izleme fırsatı bulacağını söyledi.

Doç.Dr. Erdoğan Ergün, resim, heykel, seramik, baskı resim ve fotoğraf çalışmalarından oluşan serginin, sanat ve kültürel belleğin oluşumuna katkı sağlayacak ve yön verecek olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı Sanat Merkezi’nde açılacak olan 3. sergi olma özelliği taşıdığını da belirterek, sergide yeralacak tüm eserlerin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine gireceğini vurguladı.

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