4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı!

Girne - Değirmenlik anayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların ismi açıklanmadı. Polis kimlik belirleme çalışmalarını sürdürüyor...

Polisin açıklamasına göre, saat 4.00 sıralarında Arapköy birinci kavşağı yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu araç içerisinde bulunan 4 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada biri ağır olmak üzere yaralanan 2 şahıs ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Dört kişinin ölümü ile sonuçlanan korkunç kazanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Dört kişinin yaşamını yitirdiği aracın sürücüsünün ismi Pratapbhai Bhuabhai Karavadra.

Kazada ölen 32 yaşındaki araç sürücüsü Karavadra’nın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçtiği ve karşıdan gelen araçla yüz yüze çarpışmaya neden olduğu öğrenildi.

Dört Afrikalı’nın yaşamını yitirdiği kazanın detayları gelmeye devam ediyor.

Polisin detaylı tahkikatı devam ederken, gün içinde geniş bir açıklama yazılması bekleniyor.

Soruşturma devam ediyor.