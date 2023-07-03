  • BIST 5.759,11
  • Altın 1603.761
  • Dolar 26.0334
  • Euro 28.3773
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı!

» »
4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı!
4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı!

Girne - Değirmenlik anayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların ismi açıklanmadı. Polis kimlik belirleme çalışmalarını sürdürüyor...

Polisin açıklamasına göre, saat 4.00 sıralarında Arapköy birinci kavşağı yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu araç içerisinde bulunan 4 kişi kaza yerinde   yaşamını yitirdi. Kazada biri ağır olmak üzere yaralanan 2 şahıs ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Dört kişinin ölümü ile sonuçlanan korkunç kazanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Dört kişinin yaşamını yitirdiği aracın sürücüsünün ismi Pratapbhai Bhuabhai Karavadra.

Kazada ölen 32 yaşındaki araç sürücüsü Karavadra’nın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçtiği ve karşıdan gelen araçla yüz yüze çarpışmaya neden olduğu öğrenildi.

Dört Afrikalı’nın yaşamını yitirdiği kazanın detayları gelmeye devam ediyor.

Polisin detaylı tahkikatı devam ederken, gün içinde geniş bir açıklama yazılması bekleniyor.

Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PGM'den 'terör' açıklaması02 Temmuz 2023 Pazar 18:14
  • Dr. Dizdarlı: İlaç eksikliğinin devam etmesi kaçınılmaz02 Temmuz 2023 Pazar 14:33
  • Geçitkale sakinlerinden Nesibe Şabanoğlu hayatını kaybetti02 Temmuz 2023 Pazar 14:09
  • Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nden çağrı02 Temmuz 2023 Pazar 13:57
  • Töre, TCG Bandırma Korvet Gemisini ziyaret etti02 Temmuz 2023 Pazar 11:22
  • Trafikte denetim02 Temmuz 2023 Pazar 10:04
  • Misafirlikte hırsızlık!02 Temmuz 2023 Pazar 10:04
  • Huzurevinde vefat02 Temmuz 2023 Pazar 10:03
  • 30 yaşında Ani ve Gayri Tabii Ölüm02 Temmuz 2023 Pazar 10:02
  • Lefkoşa – Girne ana yolunda trafik kazası!01 Temmuz 2023 Cumartesi 20:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti