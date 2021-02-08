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4058 test, 65 yeni vaka!

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4 bin 58 olduğunu, 65 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
4058 test, 65 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4 bin 58 olduğunu, 65 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 22 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 42 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 23 kişinin Lefkoşa, 35 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

8 Şubat 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4058

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 65

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 42

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 442.806

Toplam Vaka Sayısı: 2834

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2071

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 747

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 174

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 558

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15

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