  • BIST 118.664
  • Altın 294,345
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon haşere yaşıyor

» »
'Ev tozu akarı' miteların gözle görülemeyecek kadar küçük 8 ayaklı haşereler olduğu ve özellikle genetik yatkınlığı olan çocuklarda alerjik reaksiyon ve hastalıklara yol açtığı uyarısı yapıldı.
5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon haşere yaşıyor

Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev tozu akarı olarak bilinen miteların gözle görülemeyecek kadar küçük 8 ayaklı haşereler olduğunu söyledi.

Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, ev tozu akarlarının karanlık, nemli ve sıcak ortamlarda yaşadığını belirterek, ''En çok yatak odalarındaki yatak, yastık, yatak takımları, battaniye, halılar, kumaş kaplı mobilyalar, tüylü oyuncaklar, peluşlar ve perdelerde bulunurlar. Yataklarımız mite ve bakteri kaynağı olduğu için bu haşereler deri, kepek, kıl ve saç parçalarıyla besleniyor.'' diye konuştu.

BİR GRAM EV TOZUNDA 500 CANLI MİTE

Akçay, 5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon mite yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Bir gram ev tozunda 500 tanesi canlı olmak üzere yaklaşık 19 bin mite bulunuyor. Mitelar, evde sık görülen ve alerjik hastalıklara neden olan alerjenlerdir. Mitelar nem oranının yüzde 50 üstünde ve sıcaklığın 18 santigrat üstündeki ısıyı tercih ederler ve çoğalmaları için ideal ısı 25-30 derece, nem oranı ise yüzde 70-90'dır. Nem oranının yüzde 50 altında olduğu ortamlarda akarlar uzun süreli yaşayamaz. Bu nedenle genelde deniz kenarına yakın bölgelerde daha fazladırlar. Evlerde yılın her döneminde akar bulanabilmektedir. Yaz döneminde ise miteların etkisi çok azalır çünkü mitelar yaz dönemlerinde çoğalamaz ve yaşayamaz. Mitelardan tamamen kurtulmak mümkün değildir. Bazı önlemlerle miteların ve bakterilerinin miktarı azaltılabilir.

"ÇOCUKLARI HASTA EDEBİLİRLER"

Mitelar havada uçmaz, ev tozuyla hareket ederler, bulundukları yüzeylere dışkılarlar. Miteların dışkıları alerjik özelliktedir ve ev tozuna yapışarak hareket eder. Bu nedenle temizlik yapılırken toza yapışmış miteların dışkıları tozla birlikte havaya karışarak burun ve ağızdan vücuda girer. Vücuda giren mite alerjenleri özellikle genetik yatkınlığı olan çocuklarda alerjik reaksiyon ve hastalıklara yol açar.''

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeşil çay içmek ömrü uzatıyor10 Ocak 2020 Cuma 15:19
  • Hayatı 10 yıl uzatmanın yolu açıklandı10 Ocak 2020 Cuma 11:22
  • Dünyanın en büyük kızamık salgını: 6 bini aşkın kişi öldü08 Ocak 2020 Çarşamba 22:09
  • KKTC'de e-sigara yasaklanıyor07 Ocak 2020 Salı 15:47
  • Sağlık Bakanlığı: ”Verem, son derece tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık”06 Ocak 2020 Pazartesi 12:45
  • “Gribe karşı aşı ol, bulaşmasını engelleyecek alışkanlıklar geliştir, hekime başvur”06 Ocak 2020 Pazartesi 12:19
  • Sigara içenlere kötü haber. Bıraksanız bile...03 Ocak 2020 Cuma 20:34
  • Google'ın Yapay Zekası, Kanser Tespitinde Doktorlardan Daha Başarılı Oldu02 Ocak 2020 Perşembe 22:46
  • İleri Evre Kanserler İçin Yeni Umut: Sıcak Kemoterapi Nedir?02 Ocak 2020 Perşembe 12:49
  • 'Bir doz aşı bile rahim ağzı kanserinden koruyucu olabilir'29 Aralık 2019 Pazar 22:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti