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511 Sürücü daha rapor edildi!

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Ülke genelindeki trafik kontrollerinde 511 araç sürücüsü daha rapor edildi.
511 Sürücü daha rapor edildi!

22.04.2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,262 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 511 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 28 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

263’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

108’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

3’ü sigortasız araç kullanmak,

1’i trafik ışıklarına uymamak ve

104’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

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