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65 Yaş Ve Üzerindeki Vatandaşlar Covid-19 Aşısi Için Gazimağusa Belediyesine Kayıt Yaptırabılecek

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Gazimağusa Belediyesi, şehirde yaşayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara Covid-19 aşı programına kayıt olmaları konusunda yardımcı oluyor
65 Yaş Ve Üzerindeki Vatandaşlar Covid-19 Aşısi Için Gazimağusa Belediyesine Kayıt Yaptırabılecek

Gazimağusa Belediyesi, şehirde yaşayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara Covid-19 aşı programına kayıt olmaları konusunda yardımcı oluyor. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşı hizmetinden yararlanmak için www.asi.covid19.saglik.gov.ct.tr sayfasından kayıt yaptıramayan veya Maraş Polikliniğine ulaşamayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar Gazimağusa Belediyesine kayıt yaptırabilecek. Gazimağusa Belediyesi ileri yaşta evinden çıkamayan yatalak hastaların aşıya erişimleri konusunda Sağlık Bakanlığı ile gerekli işbirliğini yürütmektedir.

Ayrıca aşı merkezine ulaşımı olmayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ulaşım konusunda da gerekli yardımlar sağlanacaktır. Tüm bu çalışmalar Gazimağusa Belediyesi İkinci Bahar Yaşam Kulübü tarafından yürütülecektir. Belirtilen hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0548 8166038-39 numaralı telefonlardan belediyeye ulaşabilecektir.

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