65 Yaş Ve Üzerindeki Vatandaşlar Covid-19 Aşısi Için Gazimağusa Belediyesine Kayıt Yaptırabılecek

Gazimağusa Belediyesi, şehirde yaşayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara Covid-19 aşı programına kayıt olmaları konusunda yardımcı oluyor. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşı hizmetinden yararlanmak için www.asi.covid19.saglik.gov.ct.
Ayrıca aşı merkezine ulaşımı olmayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ulaşım konusunda da gerekli yardımlar sağlanacaktır. Tüm bu çalışmalar Gazimağusa Belediyesi İkinci Bahar Yaşam Kulübü tarafından yürütülecektir. Belirtilen hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0548 8166038-39 numaralı telefonlardan belediyeye ulaşabilecektir.
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