8 Eylül Dünya Fizyoterapistler günü mesajı yayınladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ender Angın, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm fizyoterapistlerin gününü kutladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ender Angın, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm fizyoterapistlerin gününü kutladı. Yrd. Doç. Dr. Angın mesajında şu ifadelere yer verdi:

Fizyoterapistlik mesleği, dünyada bir yüzyılı aşkın, Türkiye’de ve KKTC’de ise yaklaşık 50 yıldan beri halk sağlığı ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ile doğrudan ilgili bir bilim dalı olarak gelişimini sürdürmektedir.

Fizyoterapist; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda lisans eğitimi almış, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış sağlık personeli olup, rehabilitasyon ekibinin önemli bir üyesi olarak tanımlanmaktadır. Bu ekipte fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı ve ilgili branş hekimleri, fizyoterapist, iş uğraşı terapisti, konuşma terapisti, diyetisyen, ortez-protez teknikeri, psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi sağlık personelleri yer almaktadır. Fizyoterapistler tedavi ve rehabilitasyon programları uygularken çeşitli güncel egzersiz yaklaşımları, nöromusküler tedavi yaklaşımları, manuel tedavi yöntemleri, elektroterapi ve mekanik ajanlar, fonksiyonel aktivite eğitimi ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımları gibi birçok yöntemlerden yararlanırlar. Ülkemizde fizyoterapistler hastaneler, tıp merkezleri, özel eğitim okulları, rehabilitasyon merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleri, spor kulüpleri, huzur evleri gibi birçok farklı tedavi alanlarında çalışabilmektedirler.

Yrd. Doç. Dr. Angın “DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü’nü kutlar, mesleğimizin tüm yönleriyle daha çağdaş düzeye ulaşmasını dileriz.” ifadelerini kullandı.