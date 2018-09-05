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8 kuş türü 18 yılda yok oldu

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Yapılan bir araştırmaya göre, içinde bulunduğumuz yüzyılda 8 kuş türünün nesli tükendi. Bunlardan 5'i Güney Amerika kıtasında
8 kuş türü 18 yılda yok oldu

Doğal hayatı ve kuş yaşamını koruma örgütlerinden biri olan Birleşik Krallık merkezli 'BirdLife International'ın yaptığı bir araştırmaya göre, içinde bulunduğumuz yüzyılda soy tükenmesi giderek artıyor. Bu yüzyıl içinde nesli tükenen 8 kuş türü bulunuyor. Bu kuş türlerinden 5'i ise Güney Amerika kıtasına özgü.

Bu kuş türlerinin arasında ilk filmi 2011yılında vizyona girmiş sevilen animasyon filmi 'Rio'da karşımıza çıkan ve tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi elde eden Brezilya'nın parlak tüylü mavi papağanı 'Spix’s macaw' da var.

Araştırmayı gerçekleştiren 'BirdLife International', tarihte soyu tükenen hayvanların nedenlerini genellikle insanlar tarafından aşırı bir şekilde kontrolsüzce avlanmasına ve ağırlıklı olarak adalarda yaşayan türler olmasına dikkat çekerken başka türlerin istilasına da uğramanın soy tükenmesinde bir neden olabileceğinin altını çizdi.

Ne var ki bu kez çok ciddi bir değişim olduğu uyarısı yapıldı.

AMAZONLAR'IN TAHRİP EDİLMESİ TETİKLİYOR

Yapılan araştırmada 'BirdLife', neslin tükenen 8 kuş türünden 5'inin Güney Amerika'da yaşadığını vurgularken bu canlıların soylarının tükenmesinde insanlar tarafından Amazonormanlarının plansızca tahrip edilmesinin önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

SOY TÜKENMESİNİN TEMEL NEDENİ: İNSAN

Kuruluşun baş bilim insanı Stuart Butchart, bu araştırmada özellikle dikkat edilmesi gereken en önemli sonucun insanların plansızca yaptığı faaliyetlerle doğal yaşam alanlarını bitirmesi olduğunu şfade etti. Butchart, soy tükenme krizinin çığ gibi büyüdüğünü ifade ederek sürdürülemez tarım, kanalizasyon sularının içme sularına karışması ve ağaçların plansızca kesilmesi gibi faaliyetlerin bu tahribatı körüklediğini belirtti.

"6. BÜYÜK YOK OLUŞ ÇAĞINA GİRİLDİ"

Öte yandan, Uluslararası Doğanın Korunması Birliği (IUCN) her yıl yayımladığı "Kırmızı Liste" raporunda dünyada tam 26 binin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtirken 6. büyük soy tükenmesi çağına girildiğini belirtti.

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