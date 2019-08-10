800 gündür aç olan iki yavru ve engelli bir baba…

Bir annenin ya da bir babanın hatası veya suçu varsa , bunun cezası çocuklarına ödetilebilir mi?

Çocukların aç kalmasına, kıyafetsiz, bakımsız ve sağlıksız yaşamasına razı olunabilir mi?

Diyelim ki siz bir hata yaptınız, bedelinin çocuğunuza ödetilmesini ister misiniz?

Böyle bir şeye hangi gönül razı olur?

Evet tam 26 ay yani 800 gündür yaşları şu an 5 ve 8 olan iki çocuğa resmen cehennem hayatı yaşatılıyor.

Birisi 3 diğeri 6 yaşındayken anneleri tarafından terk edilen iki çocuk.

Bundan 2,5 yıl önce anne, memur olan babayı kefil yaparak bankadan kredi çekiyor ve çocuklarla beraber Türkiye’ye kaçıyor.

Engelli olan baba çocuklarına ulaşmak için çok uğraşıyor.

Çocuklarına duyduğu özlemden öte büyük oğlu epilepsi hastası ve tedavi görmesi gerekiyor.

Kaygılı babanın tüm çabaları boşa çıkıyor ve anne çocuğu doktora götürmediği gibi, babanın çocuklara ulaşmasına da engel oluyor.

Ancak kısa bir süre sonra çocukları sokağa atıyor.

Bundan haberdar olan baba gidip çocuklarını alarak Kıbrıs’a dönüyor.

Ancak engelli baba ve iki yavru için asıl çile yeni başlıyor.

Anne çektiği kredi borcunu ödemediği için kefil olan babanın maaşının neredeyse tamamına el konuyor.

Baba girişimlerde bulunup, bu borcu ödemeye hazır olduğunu ancak taksitlendirilerek en azından çocuklarını geçindire bileceği kadar paranın dışında kalanın kesilmesini talep ediyor.

Ne yazık ki bırakın olumlu cevap almayı, dilekçelerine cevap dahi alamıyor.

Çocuklarının karnını doyuramayan, tedavilerini yaptıramayan ve işe gitmek zorunda olduğu için çocuklarını bırakacak yer dahi bulamayan baba, çaresizce Cumhurbaşkanından, başbakanına, maliye bakanından, sağlık bakanlığına kadar her merciye dilekçe ile baş vurup, mağduriyetine çare arıyor.

Kimseden para pul dilenmiyor, bana bakın demiyor, sadece maaşımdan bir miktar parayı kesmeyin çocuklarıma bakabileyim diyor.

Aslında yasal olarak da olması gereken bu ama mahkemeye başvuracak, avukat parasını ödeyecek kadar parası olmadığı için mahkemeye de baş vuramıyor.

26 ay boyunca sadece çocuklarının karnını doyurmak için çabalıyor.

Tabi ki borç üstüne borç biniyor.

Düşünsenize çocuklarını bıraktığı kreşi ödeyemediği için çocukları kreşte kötü muameleye de maruz kalıyor, kreşten atılıyor da.

Evet 2 gün sonra bayram var.

Hepimizin çocuklarımıza cicili biçili kıyafetler aldığı, kurbanların kesilip, ziyaretlerin, gezmelerin, tatillerin yapılacağı bir bayram.

Ama ne yazık ki, bu kurban bayramına da kurban edilmiş iki çocuk olarak girecekler bu yavrular.

Peki niçin?

İş Bankası daha çok para kazansın diye, tüm yetkililerin duyarsız kalışından.

Eğer bir devlet, iki masum yavruyu aç bırakacak bir uygulamaya sessiz kalıyorsa, eğer iki yavrunun sefil büyümesine göz yumuyorsa ve tabi ki düzgün tedavi olmasına engel oluyorsa ne işe yarar?

Bir maliye bakanı bu sorunu çözmüyorsa o koltukta neden oturur?

Bu olayın ilk başladığı günlerde bu olayı defalarca yazmıştım.

Geçen ay yine yazdım.

Ancak hiçbir gelişme yok.

Dün bu çaresiz baba beni aradı.

“Artık canıma tak etti, Gözlerindeki acıyı görmemek için gözlerimi çocuklarımın gözlerinden kaçırıyorum” dedi.

“Cumhurbaşkanlığından, maliye bakanlığına kadar tüm yetkililerin kapısında eylem yapacağım” dedi.

Eminim ki çoğumuz bu eylemi görsek bile sadece yetkilileri kınayıp geçeceğiz.

Seslerini duyurmak için sosyal medyada 2 satır bile yazmayacağız.

İçimiz yanacak ama yolumuza devam edeceğiz.

Taa ki bizim de başımıza benzer olaylar gelene kadar.

Ancak o zaman bize bakanlar da , bizim yaptıklarımızı yapacak.

Bu da sorumluluğu olanlara sorumsuz davranışlarında güç verecek.

O yüzden ben hepinizi bu konuya duyarlı olmaya ve bu iki yavruya sahip çıkmaya davet ediyorum.

En azından sosyal medyada bu olayı dile getirip, yetkililere sorumluluklarını hatırlatalım istiyorum.

Çünkü biliyorum ki; bu toplum isterse tek yumruk olur ve her sorunu çözer.

Öyleyse bu iki yavruya güzel bir bayram yaşatmamıza engel ne?