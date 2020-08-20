ABD, Irak ile 8 milyar dolarlık enerji anlaşması imzaladı

ABD Enerji Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamaya göre, Honeywell International, Baker Hughes, General Electric, Stellar Energy ve Chevron Irak hükümetiyle 8 milyar dolar değerinde bir petrol ve elektrik anlaşması imzaladı.

Irak ekonomisi Koronavirüs salgını ve düşük petrol fiyatlarıyla mücadele ederken, ABD'de bulunan Başbakan Mustafa al-Kadhimi Beyaz Saray'a ilk ziyaretini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette açıklamada, “Bu anlaşma Irak enerjisinin geleceği için kilit rol oynuyor ve ABD’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayan şirketler eminim ki bu konudaki uzmanlıklarını Irak’a yardım etmek için kullanarak enerji sektörünün potansiyelini keşfetmesine yardımcı olacaklardır” dedi.

Anlaşma, Irak petrol ve elektrik bakanlarıyla Brouillette’in toplantısı ve Washington’da Irak Başbakanı ile enerji sektörü arasında yapılan yuvarlak masa toplantısını takiben imzalandı.

Enerji Bakanlığı'nın yayınladığı açıklama öncesi gazetecilere ayrı bir açıklamada bulunan üst düzey bir yetkili, toplantıdaki yetkililerin ekonomik işbirliği yanında ulusal güvenlik meselelerini de konuşabileceğini belirtmişti.