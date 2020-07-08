ABD, Türkiye'nin tepkisine karşın, "Kıbrıs'la" ilk kez askeri eğitim programı başlatacak

ABD yönetimi, Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığa yol açacağı uyarılarına karşın, Kıbrıs yönetimiyle ilk kez askeri eğitim yapma kararı aldı.

ABD Kongresi, geçen yıl Kıbrıs'a yıllardır uyguladığı silah ambargosunu kaldırmıştı.

AFP'nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "genişleyen güvenlik ilişkileri çerçevesinde", bakanlığının ilk kez askeri eğitimi fonlayacağını belirtti.

Pompeo gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, Doğu Akdeniz'de istikrarı teşvik etmek için önemli bölgesel ortaklarla ilişkilerimizi geliştirme çabalarımızın bir parçası" dedi.

Askeri işbirliği, ABD'nin Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim Programı'nın bir parçası olacak. Programla yabancı subayların eğitilmesi ve dost ülkelerin ABD Ordusu'yla müşterek çalışmalarının artırılıması amaçlanıyor.

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı ise ambargonun sona erdirilmesine karşı uyarıda bulundu ve bunun Ada'daki güçler dengesini bozacağını belirtti.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Geçmişte de tekrar tekrar vurguladığımız gibi, bu tür adımlar Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamaz, aksine Kıbrıslı Rumlar'ın ödün vermez tavrını güçlendirir" denildi.

ABD yönetimi, silahlanma yarışının önlenmesi ve soruna barışçıl bir çözümü teşvik amacıyla, 1987'de silah ambargosu başlatmıştı.