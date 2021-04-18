ABD’de Yaşanan Irkçılık Karşıtı Protestolar Yakın Doğu Üniversitesi’nde Ele Alınacak

Yakın Doğu Enstitüsü ve NEU American Corner iş birliği ile düzenlenecek seminerde, 2020’ye damga vuran gündemlerden “Black Lives Matter” eylemleri ele alınacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2013 yılında siyahi bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesi sonrası Afro-Amerikan kökenli halka karşı uygulanan şiddete ve ırkçılığa karşı kurularak sivil toplum hareketine dönüşen “Black Lives Matter” (Siyahilerin Hayatları da Değerlidir), Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek seminerde ele alınacak.

Yakın Doğu Enstitüsü, NEU American Corner ve Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğinde 2020-2021 akademik yılı boyunca düzenlenecek çevrimiçi seminer dizisinin 21 Nisan’da gerçekleşecek üçüncü oturumunda, Black Lives Matter Hareketi ele alınacak. Konunun sosyo-ekonomik yönleri ve 20’inci yüzyıla damgasını vuran Martin Luther King önderliğindeki Sivil Haklar Hareketi bağlamında tartışılacak.

Black Lives Matter Hareketi

Siyahların Hayatı Değerlidir Hareketi, 2013’te silahsız, genç bir siyahi çocuk olan Trayvon Martin'ı vurarak öldüren polis memuru George Zimmerman'ın yargılandığı davada suçsuz bulunmasının ardından başladı. 2020’de siyahi bir vatandaş olan George Floyd'un yine bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan protesto gösterileri, hareketin daha da güçlü bir şekilde ön plana çıkmasını sağladı. 2020’de koronavirüs nedeniyle yapılan uyarılara rağmen dünyanın dört bir yanında düzenlenen protestolarda göstericiler ABD'deki ve kendi ülkelerindeki ırkçılığa karşı gösteriler düzenledi. George Floyd'u öldürmekle suçlanan polis memuru Derek Chauvin'in yargılanacağı ve geçtiğimiz hafta başlayan davada Chauvin'in 40 yıla kadar hapsi isteniyor.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı: “Seminerlerimiz devam edecek.”

Ortak evrensel değerler ve eğitime olan bağlılık çerçevesinde ABD Büyükelçiliği ile yürüttükleri seminer dizisine devam edeceklerini belirten Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı, etkinliklerin küresel gündeme yön veren konuları ele aldığını ve büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

21 Nisan’da gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye elektronik posta yoluyla yde@neu.edu.tr adresinden erişilebiliyor.