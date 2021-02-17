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ABD'den 'Erbil saldırısı' açıklaması: Uygun yer ve zamanda cevap verme hakkımız var

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Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında, ABD askeri üssünün de bulunduğu bölgeye yapılan roketli saldırıya ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi.
ABD'den 'Erbil saldırısı' açıklaması: Uygun yer ve zamanda cevap verme hakkımız var

Beyaz Saray, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti olan Erbil’e yönelik gerçekleştirilen roket saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, bu konunun öncelikleri arasında olduğunu belirterek, “roket saldırısından dolayı çok kızgınız” dedi.

Rudaw'ın haberine göre, Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken’in dün Mesrur Barzani ile yaptığı görüşmeye ilişkin ise, “Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve bulunmasında yardımcı olmak için bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak şu ana kadar sorumlular belirlenemedi”  ifadesini kullandı.

“ABD sorumlulardan intikam almayı düşünüyor mu?” sorusuna Psaki, “ABD’nin uygun zaman ve yerde cevap verme hakkı var. Ancak ilk olarak sorumluların açığa çıkarılması gerekiyor” yanıtını verdi.

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