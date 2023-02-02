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AB’den göç çıkışı: En önemli sorun Türkiye sınırı

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Avrupa Parlamentosu’nun göç konulu oturumunda Türkiye sınırıyla ilgili hararetli tartışmalar yaşandı.
AB’den göç çıkışı: En önemli sorun Türkiye sınırı

Avrupa Komisyonu Başkanı Usula von der Leyen, AB için en önemli güvenlik görevinin Türkiye sınırının güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu'nun göç konulu oturumunda konuşan von der Leyen, AB'nin kara sınırlarının korunması için Türkiye-Bulgaristan sınırının acilen güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Von der Leyen, “Şu anda en ciddi sorun Bulgaristan ve Türkiye arasındaki kara sınırında yaşanıyor. Burada güvenliği yönetim kapasitesiyle artırabilir, drone ve radar gibi altyapı ve ekipman sağlayabiliriz. Bunu daha önce Romanya, İspanya, Yunanistan ve Polonya'da yapmıştık” dedi.

AB yetkilisi, birliğin dış sınırlarının güvenliğinden sorumlu FRONTEX'in de Türkiye sınırında faaliyetleri artırmasını önerdi.

Bazı AB parlamenterleri de Türkiye sınırındaki çitlerin AB finansmanıyla güçlendirilmesini istedi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki İlerici Sosyalist ve Demokratlar Birliği grubu lideri İspanyol milletvekili Iratxe Garcia ise bu öneriye karşı çıkarak “Bizler Avrupa'nın kalesi olamayız. Dayanışmanın Avrupa'sını savunmalıyız” dedi.

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