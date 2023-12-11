ABD'li Haham Dovid Feldman, "Siyonizmin icadından önce Filistin'de barış içinde yaşıyorduk ve bu gelecekte de olabilir, umarım olacaktır" dedi.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "Filistin İçin Avrupa Zirvesi"nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Neturei Karta International'dan (NKI) Haham Feldman, Yahudilik ile siyonizm arasındaki farkı anlattı.

Zirveye katılmak için ABD'nin New York eyaletinden İstanbul'a gelen İsrail karşıtı Ortodoks Haham Feldman, "Yahudilik bir dindir, sadece bir din, siyaset içermez. Buna karşılık siyonizm tamamen siyasi bir harekettir, milliyetçilikle ilgilidir ve Yahudi dinini temsil etmez. Ne yazık ki insanlar bu ikisinin aynı olduğunu ve tüm Yahudilerin İsrail'i desteklediğini düşünüyorlar ancak durum böyle değil" diye konuştu.

Dünya çapında birçok Yahudi'nin İsrail devleti tarafından işlenen suçlara karşı çıktığını aktaran Feldman, İsrail devletinin fiili varlığının Yahudi inancına aykırı olduğunu ve bu yüzden İsrail devletinin varlığına da karşı çıktıklarını dile getirdi.

"En başından beri Filistin'in işgal edilmesi de yanlıştır, bu bir suçtur"

Dünyada kendisi gibi düşünen yüz binlerce anti-siyonist Yahudi olduğunu kaydeden Feldman, New York'ta çok güçlü bir anti-siyonist topluluğun bulunduğunu söyledi.

Feldman, "Biz Filistin'e yapılan her şeyin yanlış olduğunu söylüyoruz. Bütün bu suçlar, öldürmeler, çalmalar, baskılar ve en başından beri bütün bir halka uygulanıyor. Bu sadece bugün, son iki ayda gördüğümüz bir soykırım değil. En başından beri Filistin'in işgal edilmesi de yanlıştır, bu bir suçtur" ifadelerini kullandı

İsrail'in yaptıklarının sadece uluslararası hukuka göre değil, Yahudilik açısından da suç olduğunun altını çizen Feldman, "Tevrat işlenen tüm bu suçları yasaklamaktadır" şeklinde konuştu.

Feldman, İsrail hiç suç işlememiş ve bölgede insanlar barış içinde yaşıyor olsaydı bile Yahudi öğretileri gereği İsrail'e karşı çıkacaklarını kaydetti.

"Dinde yasaklanmış olan suçları haklı çıkarmak için kötüye kullanıyorlar"

Yahudi öğretilerinin temelinin Yahudilerin sürgünde olmasına dayandığını belirten Feldman, "Tanrı'nın" iradesiyle savaşmalarının ve egemen bir devlet kurmalarının inançlarına göre yasak olduğunu söyledi.

Feldman "Tüm bunlar sona ermelidir. Eğer bu işgali tümüyle durdurursak, umarım barışçıl bir şekilde ve kimsenin acı çekmesine izin vermeden, geçmişte var olan barışı bir kez daha göreceğiz. Siyonizmin icadından önce Filistin'de barış içinde yaşıyorduk ve bu gelecekte de olabilir, umarım olacaktır" dedi.

"İşgalin olmadığı, baskının olmadığı, tüm yerli halka tüm haklarının iade edildiği tek devletli bir çözüm" istediklerine dikkati çeken Feldman, hem Müslümanların hem Hıristiyanların ve hem de Yahudilerin Filistin'in yerli nüfusunun bir parçası olduğunu, siyonizm hareketinin Yahudi halkını temsil etmediğini vurguladı.

Feldman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının başladığı günlerde sürekli "kutsal metin"lere atıf yapmasını ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu tam bir iki yüzlülük. Netanyahu seküler birisi, siyonizm hareketi seküler bir hareket, bunlar takip etmeyi reddettikleri dini kullanıyor. Söz konusu dinde yasaklanmış olan suçları haklı çıkarmak için kötüye kullanıyorlar. Bu hiç mantıklı değil ve bu tam bir iki yüzlülük."

İsrail karşıtı NKI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bazı Yahudi gruplar tarafından da ağır şekilde eleştiriliyor.

Ortodoks Yahudilerden oluşan ve merkezi ABD'de bulunan Neturei Karta International kuruluşu da İsrail'e yönelik en ağır eleştirileri yapan gruplardan biri.

İsrail'in Gazze'ye daha önce düzenlediği saldırılarda da yaptıkları protestolarla adı sıkça duyulan NKI üyeleri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararı sonrasında mektup yazarak Ortodoks Yahudilerin düşüncelerini aktarmış ve bu karara karşı çıkmıştı.

NKI üyeleri, çeşitli platformlarda ve katıldıkları etkinliklerde, siyonizmin Yahudiliği temsil etmeyen bir ideoloji olduğunu anlatıyor.