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Açık olan işletmeler için ücretsiz PCR testleri devam ediyor

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Sağlık Bakanlığı açık olan sektörlerde çalışanlar için PCR testlerinin yapılmaya devam edeceğini duyurdu
Açık olan işletmeler için ücretsiz PCR testleri devam ediyor

Sağlık Bakanlığı açık olan sektörlerde çalışanlar için PCR testlerinin yapılmaya devam edeceğini duyurdu

İşte duyuru :

Marketler, eczaneler, fırınlar, kasaplar, petrol istasyonları gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmelerde çalışanlara bugün ücretsiz PCR testleri yapılmaya devam edecektir. Buna göre; Lefkoşa Fuar Alanı’nda 08.00-16.00, Girne Leymosun Kültürevi’nde 08.00-16.00, Mağusa Devlet Hastanesi’nde 08.00-16.00, Cengiz Topel Hastanesi’nde 09.00-14.00, İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda 11.00-16.00, Mağusa Arena Spor Salonu’nda 08.00-16.00, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 09.00-12.00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testleri yapılacaktır.

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