Ada Işığı Çocuk Korosu “Homojenlik” ödülü kazandı

Dernekten verilen bilgiye göre, Ada Işığı Çocuk Korosu, 2-5 Mayıs tarihleri arasında Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) tarafından düzenlenen “SANSEV 7. İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali”nde KKTC’yi temsil etti.
Şef Erkan Dağlı’nın yönettiği koronun piyano eşlikleri Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hakan Koparanoğlu tarafından gerçekleştirildi.
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