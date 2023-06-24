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Ada Kent Üniversitesi Mezuniyet Töreni Büyük Coşkuyla Gerçekleşti

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Ada Kent Üniversitesi Mezuniyet Töreni Büyük Coşkuyla Gerçekleşti
Ada Kent Üniversitesi Mezuniyet Töreni Büyük Coşkuyla Gerçekleşti

Ada Kent Üniversitesi, bu yıl düzenlenen mezuniyet töreniyle bir kez daha akademik başarılarına imza atan öğrencilerini gururla uğurladı. Tören, üst düzey konukların katılımı ve coşkuyla gerçekleşen etkinliklerle dolu bir gün oldu.

Mezuniyet törenine, Ada Kent Üniversitesi'nin değerli rektörü Prof. Dr. Oytun Sözüdoğru başkanlık etti. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Ada Kent ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, TBMM İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili aynı zamanda Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi Hasan Turhan da önemli konuşmalar yapmak üzere katıldılar.

Tören, öğrencilerin heyecanını ve coşkusunu yansıtan bir atmosferde gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “ Sevgili öğrenciler, değerli öğrenciler değerli aileler bende bu anlamlı törende bulunmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Elbette bir üniversite adası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çeşitli mezuniyet törenleriyle birlikteyiz. Burada gelecek göreni, buraya evlatlarını gönderen ve son 4 yıl 5 yıl bir eğitim alarak bugün mezun olan tüm öğrencilerimizi ve ailelerimizi kutlamak istiyorum.”

Rektör Prof. Dr. Oytun Sözüdoğru ise yaptığı konuşmada “2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne hoş geldiniz. Mezun öğrencilerimizin sevincini ve haklı gururunu paylaşmak ve onları uğurlamak için toplanmış bulunmaktayız. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olup, sevincimizi ve gururumuzu paylaşmak için ve bizimle birlikte olduğunuz için Ada Kent üniversitesi olarak teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verirken Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise “Üniversiteler dünyadaki değişimin aslında insanoğlunun varlığından bu yana değişimin öncüleri olmak zorunda olan kurumlardır.” YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, “Yödak olarak şunu ifade etmek istiyorum... Üniversitenizle gurur duyunuz… Çünkü çok kısa bir sürede sayın Rektör Genç, genç ama durmayan koşmayı bile yeterli bulmayan bir rektör…” Daha sonra söz alan Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu yaptığı konuşmada “Burada bugün Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Eğitim Fakültesindeki öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında da her şey gönüllerince olsun diyorum.” Ardından söz alan TBMM İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili olan aynı zamanda Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olan Hasan Turan, “Bu Üniversite’nin açılışına icabet etmiştik. Şimdi ise mezuniyet törenine katılıyoruz. Bizzat üniversite binasına gelerek burasının çok güzel bir kampüs olduğunu gözlerimizle gördük. İyi bir eğitim müessesinin açıldığına şahit olduk. Bugün burada bu öğretim kurumunda bu üniversitede pırıl pırıl hem hekimlik alanında hem de hukuk alanında hem de eğitim alanında 150’ye yakın gencimizin mezuniyet törenine katılmış olmaktan ayrıca bir mutluluk duydum.”

Ada Kent Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde, bölümlerinde birincilikle bitiren öğrenciler ödüllerini aldılar ve konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Mezuniyet töreni, diploma takdimi ve mezun öğrencilerin coşkulu kutlamalarıyla son buldu. Öğrenciler, aileleri ve sevdikleriyle birlikte unutulmaz anılar biriktirdi.

Ada Kent Üniversitesi, başarılı mezunlarını bir kez daha yetiştirmenin gururunu yaşarken, gelecek yıllarda da öğrencilerine en iyi eğitim imkanlarını sunmayı sürdüreceğinin sözünü verdi. Mezuniyet töreni, öğrencilerin başarılarına tanıklık eden ve onları destekleyen sevdikleriyle birlikte unutulmaz bir gün olarak hafızalarda yerini aldı. (MHA)

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