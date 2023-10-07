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Ada Kent Üniversitesi’nden Mağusa basketboluna büyük katkı

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Ada Kent Üniversitesi, Gazi Mağusa Ada Eğitim ve Spor Kulübü ile, okulun salon dahil tüm imkanlarını kullanabilmesi adına önemli bir protokole imza koydu
Ada Kent Üniversitesi’nden Mağusa basketboluna büyük katkı

Ada Kent Üniversitesi, Gazi Mağusa Ada Eğitim ve Spor Kulübü ile, okulun salon dahil tüm imkanlarını kullanabilmesi adına önemli bir protokole imza koydu.

Ada Eğitim ve Spor Kulübü yönetimi, üniversiteye yaptığı ziyarette, özellikle Mağusa basketbolunun gelişmesi açısından bu protokolün önemine değinerek Ada Kent Üniversitesi mütevelli heyetine ve Rektör Prof. Dr. Oytun Sözüdoğru ile yönetimine teşekkürlerini iletti.

Ziyarette ayrıca Ada Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Ercan Beşerler ile kulüp yetkilileri Ada Kent Üniversitesi yetkililerine forma takdiminde bulundu.

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