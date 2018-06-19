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Adalıer: “Üniversite ile belediye Mağusa için birlikte çalışacak”

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CTP Mağusa Belediyesi Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları, Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki DAÜ-PERSEN, DAÜSEN ve DAÜ-BİRSEN sendikalarını ziyaret ederek yöneticilerden bilgi aldı. 
Adalıer: “Üniversite ile belediye Mağusa için birlikte çalışacak”

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Mağusa Belediyesi Başkan adayı Erol Adalıer üniversite ile belediye arasında bir “uzaklık” olduğunu ve bunun üzücü olduğunu kaydetti. 

Üniversite ile belediyeyi tekrar bir araya getirerek birlikte Mağusa’yı kalkındıracak projeler geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Adalıer, Mağusa’nın kağıt üstünde iş birliği anlaşmalarının ötesinde zamanında Kongre ve Kültür Merkezi ya da arıtma tesisi örneklerinde olduğu gibi elle tutulur sonuçlara ihtiyacı olduğunu söyledi. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Mağusa’nın en köklü ve en önemli kurumlarından birisi olduğunu da vurgulayan Adalıer, seçildiklerinde üniversitenin bilgi birikiminden olabildiğince fazla yararlanmayı arzuladıklarını dile getirdi. 

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