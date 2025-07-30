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Adam Sandler'ın yeni filmi üç günde rekor kırdı

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Devam filmi neredeyse 30 yıl sonra izleyiciyle buluştu
Adam Sandler'ın yeni filmi üç günde rekor kırdı

Adam Sandler'ın uzun süredir beklenen devam filmi Mutlu Gilmore 2 (Happy Gilmore 2), büyük bir izlenme başarısıyla Netflix'in İngilizce filmler listesinde bir numaraya yerleşti.

25 Temmuz'da platformda yayına giren film, 21-27 Temmuz haftasında yalnızca üç gün içinde 46,7 milyon izlenmeye ulaştı. 

 

Sandler'ın kariyerinde bir dönüm noktası

Bu başlangıç, hem platformun ABD'deki en iyi açılış haftası performansı hem de Sandler'ın kariyerindeki en başarılı Netflix çıkışı oldu.

Ünlü komedyen, daha önce Murder Mystery, Hubie'nin Cadılar Bayramı (Hubie Halloween) ve Düğün Haftası (The Week Of) gibi pek çok orijinal Netflix filminde rol almıştı.

Yeni filmin gelişi, ilk Mutlu Gilmore'a ilgiyi de artırdı. Platformda hâlâ izlenebilen 1996 yapımı klasik, küresel listede 11,4 milyon izlenmeyle üçüncü sıraya yerleşti. 

Mutlu Gilmore 2, ilk filmin gösteriminden neredeyse 30 yıl sonra izleyiciyle buluştu. İlk film 40 milyon dolarlık gişe hasılatıyla Sandler'ı dönemin en popüler komedi yıldızlarından biri haline getirmişti. Hikaye, öfke kontrolü sorunları yaşayan ve buz hokeyi hayalleri suya düşen Happy Gilmore'un golfte beklenmedik bir başarı elde etmesini konu alıyordu. Büyükannesinin evine el konmasını engellemek için bir golf turnuvasına katılıyordu.

 

"Coşkulu bir nostalji şöleni"

Devam filminde ise Gilmore, sahada yaşadığı korkunç bir olayın ardından sporu bırakmış ve alkole yönelmiştir. Ancak bu kez, kızının Paris'teki pahalı bale okulunun masraflarını karşılamak için golf sopalarını yeniden eline alır. 

Christopher McDonald, ilk filmdeki rolüyle geri dönerken, oyuncu kadrosuna Benny Safdie, Bad Bunny, Travis Kelce ve Sandler'ın gerçek hayattaki eşi Jackie'yle kızları Sunny ve Sadie katıldı. 

Variety eleştirmeni Owen Gleiberman, Mutlu Gilmore 2 için "coşkulu bir nostalji şöleni" ifadesini kullandı. RogerEbert.com'dan Richard Roeper ise filmi "zararsız bir eğlence" diye niteliyor.

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