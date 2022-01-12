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Adaylarla 5 Soru - TDP Milletvekili Adayı Nalan Ersümer Aktan

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Adaylarla 5 Soru - TDP Milletvekili Adayı Nalan Ersümer Aktan
Adaylarla 5 Soru - TDP Milletvekili Adayı Nalan Ersümer Aktan

1.Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Neden aday oldunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz?

İsmim Nalan Ersümer Aktan. 1988 Lefkoşa doğumluyum. Lisansımı Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik okuduktan sonra uzmanlığımı İngiltere’de Canterbury Christ Church Üniversitesi’nde özel eğitim ve kaynaştırmalı eğitim üstüne yaptım. Şu an bir özel okulda gölge öğretmenliği yapmaktayım. Bunun dışında siyasi yaşama küçük yaşlarda aktivist olarak mücadele ettikten sonra 2015 yılında TDP Gençlik Örgütü eşbaşkanlığı ile daha çok görev üstlelenerek devam ettim. Sonrasında 2018 yılında TDP Tocek başkanlığını yürüttüm. Şu an partimizin parti meclisi üyesi olarak görevime devam etmekteyim.

Son iki hükümetin yönetim şeklinin kabul edilebilir olmadığını ve özellikle gençler için bu ülkede hayatlarını kurmaları ve burada kök salmaları için bir düzen bırakmadıklarını düşündüğümden sesimizin daha çok çıkabilmesi için mecliste daha büyük bir çoğunlukla yer almamız gerektiğine inandığımdan aday oldum. Daha adil bir düzenleme ile ekonomik krizden çıkabileceğimize ve sosyal devlet olmanın gerekliliklerini sağladığımız takdirde insanların üzerinden çok büyük yükleri alabileceğimize inandığım ve bunu hiçbir sermayeyle bir bağı olmayan TDP’nin sağlayabileceğine olan inancım için aday oldum.

 

2.Seçilirseniz ülke ve aday olduğunuz bölge için yapmayı planladıklarınız nelerdir?

TDP olarak en büyük önceliğimiz ekonomik krizi daha iyi yönetmek, devlet bütçesini arttırmak için vergi yasasında ve faiz yasasında gereken düzenlemeleri yapmaktır. Benim şahsi olarak en önem verdiğim konuların başında Ev içi Şiddet ile mücadele elzem yerine olan TOCED'in teşkilatlanmasını yapmak ve Ev İçi Şiddet Yasası’ın tüm paydaşların hassasiyetlerini giderip bir an önce hayat bulmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra özellikle sığınma evi sonrası için kadın direnişçilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve bağımsızlıkları arttırmak için yapılması gerekenler vardır. Bunların içinde kira ödeneği çıkartmak ya da düşük kira bedelli barınma imkanı sağlamak, ücretsiz kreş ve kademeli bir şekilde eğitimde tam güne geçmek yer almaktadır. Ayrıca özel gereksinimli insanlarımız ve özellikle çocuklarımız için bir an önce Özel Eğitim Yasası’nın hayat bulması için mücadele edeceğim.

 

3.Ekonomi, sosyal, kültürel ve çevresel yaşam ile ilgili öngörüleriniz nelerdir?

Ekonomide TDP olarak servet vergisi adı altında özellikle ultra zenginlerden vergi toplama, vergi sisteminde adaleti sağlamak adına yüksek ücretliden yüksek vergi, düşük ücretliden düşük vergi sistemini getirme, faiz yasasında iyileştirme yapacaklarımız içindedir. Çevre politikamız içerisinde varolan taşocaklar sayılarının azaltılması ve yeşillendirme şartı ile iyileştirerek oradaki doğal habitatın devamlılığını sağlamak yer almaktadır.

 

4.Kıbrıs sorununun nasıl çözülebileceğini düşünüyorsunuz? Sizce neler yapılmalı?

Kıbrıs sorununun tek bir çözüm modeli vardır. O da iki toplumun kabul ettiği eşit egemenliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federal kıbrıstır. Buna ulaşmak için dün ne yaptıysak TDP olarak bugün ve yarın da federal bir Kıbrıs için olanca gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

5.Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir yol yöntem izlenmeli?

Türkiye ile ilişkilerde emir alıp emirlerin derhal uygulanmasına dayanan ve bunun toplum nezhinde kabul edilebilirliğine veya ihtiyacına bakılmaksınız uygulayan edilgen bir anlayış hakimdir. Olması gereken Türkiye’deki siyasiler ve yönetimlere kendimizi bizzat bizim anlatmamız, diyalog yoluyla olması gereken seviyeye geri getirmemiz gerekmektedir. Eşitler temelinde karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki hedefindeyiz ve bunu sağlamak için TDP olarak bu ilişki düzeyini kurma arzusundayız.

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