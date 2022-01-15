CTP Mağusa adayı Şifa Çolakoğlu: İlk müdahale edilmesi gereken konular sağlık ve ekonomi

Adaylarla 5 soru 5 cevap

1-Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Neden aday oldunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz?

1972 İngiltere doğumluyum. Gazimağusa TMK ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum.1994-2013 yılları arasında öğretmenlik ve okul idareciliği yaptım.

Uluslararası MAĞUSA Kültür Sanat Festivali’nde 20 yıl,ÖYAK yönetim kurulunda 9 yük görev yaptım.Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonun kurucu üyelerindenim. Kültür Sanat Danışmanlık kurulu üyesi, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneğinin yönetim kurulu başkanıyım.Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gençlik Dairesi Müdürlüğü yaptım.Üniversitede eğitim gören 20 ve 21 yaşında iki tane oğlum var.

Yıllardır gerek öğretmen, gerek sivil toplum gönüllüsü, gerekse bürokrasi görevlerim sırasındaki hizmetlerim ve kazandığım deneyimler ışığında, Kıbrıs Türk toplumuna siyasi alanda daha yüksek seviyede hizmet etmek arzusundayım. Bunu gönüllü bir toplumsal sorumluluk olarak kabul ediyorum.

Toplum ve devlet olarak yetişmiş insan gücünün siyasi alanda yeterince kullanılmadığını düşünüyorum.Başka alanlarda başarılı olmuş insanlarımız siyasete girmekte çekingen davranıyorlar.Siyaset de başarılı birçok insanı içine almakta direnç gösteriyor.Ctp ise yıllardır kadrolarında gençlere,kadınlara,başarılı insanlara kadrolarında yer veriyor.

Ben de bir öğretmen,kültür-sanat,müzik insanı ve bürokrat olarak gençlere,kadınlara,sivil toplum gönüllülerine örnek olmak,onlara cesaret vermek niyetiyle aday oldum.

Toplumumuzu barışa, demokrasiye, refaha ve her alanda yüksek yaşam kalitesine taşımak için halk için yapılan siyasetin çok önemli olduğuna inanıyorum.Bu topraklara tırnaklarıyla tutunmaya çalışan çocuklarımız, gelecek nesiller için en büyük borcumuzdur.

2- Seçilirseniz ülke ve aday olduğunu bölge için yapmayı planladıklarınız nelerdir?

Seçimden sonra yeni hükümetin ilk müdahale etmesi gereken konular sağlık ve ekonomi olmalıdır. Pandemi, ülkemizde iyi bir yönetim anlayışı ve organizasyon ile kısa sürede kontrol altına alınabilir. Koruyucu önlemler, aşılama ve güçlü bir sağlık alt yapısı ile pandemi hızla kontrol altına alınıp ekonomi, eğitim ve sosyal hayat normale döndürülebilir. Bu sayede halk bir nebze rahat nefes alabilir.

3- Ekonomi, sosyal, kültürel ve çevresel yaşam ile ilgili öngörüleriniz nelerdir?

Bu çok önemli bir soru. Ben ekonomist değilim. Partimizin ekonomi uzmanları bu konuda detaylı bir çalışma yaptılar. Bu ekonomik program CTP seçim manifestomuzda ilan edildi. Ancak kısaca şunu ifade etmek istiyorum. İlk önce halkın alım gücünü artırmak gerekir. Piyasaya, işletmelere, KOBİ'lere ve esnaflara can suyu sağlanarak ekonomik çarklar döndürülmelidir. İflasların önüne geçmek gerekir. Üretici sektörler ve hizmet sektörleri ekstra desteklerle güçlendirilmeli. Bu amaçla iç kaynaklarımız yanında Türkiye ve Avrupa Birliği kayrakları da seferber edilmelidir. Bu kaynaklara erişim ve akılcı kullanım için mutlaka CTP'nin hükümeti kurması gerekir. Şu anda mevcut sağ zihniyetli hükümetler ne Türkiye ne de Avrupa Birliği ile Kıbrıslı Türklerin menfaatlerini koruyan bir ilişki kurabilmiş değildir. Bunu başaracak bir zihniyetleri de yoktur zaten. Türk Lirası istikrarlı bir para birimi olmamıştır son elli yılda. Yakın bir zamanda da olmayacak gibi görünüyor. Yıllardır bunun zararını görüyoruz. En çok da maaş ve ücretli halk kesimleri mağdur oluyor. İş dünyası, mali sektörler, turizm, özel eğitim kurumları ve piyasanın geneli zaten euro ve sterlin üzerine çok uzun zamandır endekslenmiştir.

CTP olarak biz hükümeti kurduğumuz zaman iç paydaşlarımız, Türkiye ve Avrupa Birliği ile de istişare ederek bir yıl içinde ülkenin muhasebe sistemini euro'ya endeksleme sözü veriyoruz. Bu şu demektir giderleri euro, dolar ve sterline endeksli olan halkın gelirleri de euro'ya endekslenecek. Böylece hem halkın alım gücü ve refahı korunacak ve hem de ekonomi düzlüğe çıkacak. Ülkemizin dış piyasalar ile etkileşimi de daha güvenli bir zemine taşınacak.

4- Kıbrıs sorununun nasıl çözülebileceğini düşünüyorsunuz? Sizce neler yapılmalı?

Kıbrıs sorununun gerçekçi ve mümkün olan çözüm formülü federasyondur. KKTC’nin tanınması politikası günümüz dünya konjonktürü içinde mümkün değildir. Zaten bu görüşe sahip olanlar da artık bunu çok üst perdeden dillendiremiyorlar. Çünkü gerçekçi ve akılcı bir politika olarak kabul edilir değildir. Tek gerçekçi, kabul edilebilir ve ulaşılması mümkün çözüm formülü iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federal çözümdür. Bu formül bizim açımızdan hem gerçekçi hem de arzu edilen barışçı bir anlayıştır. Gerek hükümette ve gerekse muhalefette olalım hem mecliste hem sokakta hem de uluslararası platformlarda CTP olarak federal çözümü savunmaya devam edeceğiz.

5- Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir yol yöntem izlenmeli?

Türkiye bizim için tarihsel, kültürel ve siyasi üst düzey dostane ilişkilerimiz olan büyük bir devlettir. Ayrıca ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de garantör devletlerinden biridir. Bu bağlamda Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler doğru zeminde, eşitlik, saygı, iç işlerine karışmama ilkeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir. Son yıllarda iç işlerimize ve seçimlerimize tarihinde görülmemiş müdahaleler olmuştur. Bunu asla kabul edemeyiz. Hem Türkiye'nin iç işlerimize müdahale etmesine hem de özellikle sağ zihniyetin bu müdahaleleri davet eden tutumlarına karşıyız. CTP iktidarında Türkiye ile ilişkiler doğru zeminde yürütülecektir. Eşitliğe dayalı, iki dost ve kardeş ülke olmayı başarmak istiyoruz.