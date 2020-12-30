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Aden Havalimanı'nda Art Arda Patlamalar: 13 Ölü, 65 Yaralı

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Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanında 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.
Aden Havalimanı'nda Art Arda Patlamalar: 13 Ölü, 65 Yaralı

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanında 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

AA muhabirinin, ismini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisinden aldığı bilgiye göre, yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere Aden Havalimanında 3 patlama yaşandı.

Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles, yeni hükümetinin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanı'nın terminalinde meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Lemles, yaptığı açıklamada ilk yardım çalışmalarının ve yaralıların tahliyesinin devam ettiğini belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Lemles, bu tür olayların kendilerini korkutmayacağını ve Husi milislere karşı verilen savaşın devam ettiğini, bundan geri adım atılmayacağını vurguladı.

KABİNE ÜYELERİ CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NA ULAŞTI

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya kanalının internet sitesinde yayınlanan haberde ise kabine üyelerini taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasından kısa süre sonra havalimanına havan mermileriyle 3 saldırı gerçekleştirildiği ve daha sonra silahlarla ateş açıldığı kaydedildi.

Haberde, kabine üyelerinin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ve Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na götürüldüğü ifade edildi.

"HAVALİMANI'NI HEDEF ALAN TERÖR EYLEMİ, YEMEN HALKINA YÖNELİK SAVAŞIN BİR PARÇASIDIR"

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, hükümet üyelerinin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Aden Havalimanı'nı hedef alan korkakça terör eylemi Yemen'e ve halkına karşı yürütülen savaşın bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Abdulmelik, söz konusu saldırının, Husilerin darbesini sonlandırana kadar ve istikrar yeniden sağlanıncaya kadar görevlerini yerine getirme kararlılıklarını artırdığını belirtti.

YEMEN'DEKİ HUSİLER: ADEN HAVALİMANI'NDAKİ PATLAMA İLE BİR İLGİMİZ YOK

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, yaptığı açıklamada, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadesini kullandı.

Bunun, kendilerine yönelik kırık plak gibi tekrarlanan suçlamalardan olduğuna işaret eden Buhayti, söz konusu saldırının paralı askerler (hükümet birlikleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri) arasında devam eden çatışmaların ardından görülen bir hesaplaşma olduğunu savundu.

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