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Afganistan, ABD'nin Askerlerini Çekme Kararını Olumlu Karşıladı

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ABD'nin Afganistan'daki askerlerini 11 Eylül'e kadar tamamen geri çekme kararı Kabil yönetimince memnuniyetle karşılandı.
Afganistan, ABD'nin Askerlerini Çekme Kararını Olumlu Karşıladı

ABD'nin Afganistan'daki askerlerini 11 Eylül'e kadar tamamen geri çekme kararı Kabil yönetimince memnuniyetle karşılandı.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin ülkeden çekilme sürecinde gerekli desteğin verileceği bildirildi.

ABD ile Taliban arasında geçen sene Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan barış anlaşmasından bu yana Afganistan güvenlik ve savunma güçlerinin operasyonlarının büyük çoğunluğunu bağımsız olarak yürüttüğü ifade edilen açıklamada, güvenlik ve savunma güçlerinin mevcut tehditlere karşı Afganistan'ı savunma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, mevcut barış sürecinin Afgan güvenlik ve savunma güçlerinin yaptığı fedakarlıkların sonucu olduğu ve Afgan halkının bu fedakarlıklara borçlu olduğu vurgulandı.

Aynı zamanda, ABD ve müttefiklerinin Afgan güvenlik ve savunma güçlerini desteklemeye ve Afganistan hükümetine insani ve kalkınma yardımlarını sürdürmeye kararlı olduğu belirtilen açıklamada, Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin, ABD ve NATO müttefikleri ile karşılıklı çıkarlar, güven ve karşılıklı saygı çerçevesinde barış sürecinde yeni bir iş birliği dönemi başlatmaya hazır olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Afganistan hükümetinin, ABD ve diğer müttefikleriyle, özellikle barış sürecini hızlandırmak için yeni ilişkiler faslına yönelik görüşmelerine devam edeceğinin altı çizildi.

ABD BİRLİKLERİNİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMESİ

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da dün yaptığı konuşmada, Afganistan'da kalan 2A bin 500 ABD askerinin tamamen bu ülkeden çıkması için hazırlanan takvimi açıklamıştı.

Ekim 2001'de dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un, ABD'nin Afganistan'daki terör hedeflerini bombalamaya başladığını duyurduğunu anımsatan Biden, 11 Eylül 2001'de terör saldırılarının ardından ABD'nin böyle bir karar aldığını hatırlatmıştı.

Afganistan'ın bir daha ABD'ye yönelik terör saldırılarının bir üssü olmaması için çalıştıklarını kaydeden Biden, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını genişletme döngüsünü devam ettirmeyeceğini vurgulamıştı.

Donald Trump yönetiminin Afganistan'da kalan 2 bin 500 Amerikan askerinin çekilmesi için 1 Mayıs'ı son tarih olarak belirlediğini anımsatan Biden, "1 Mayıs'ta son askerlerimizi çekmeye başlayacağız ancak buradan çıkarken acele etmeyeceğiz. Bunu sorumlu, temkinli ve güvenli bir biçimde yapacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Afganistan ile Taliban arasında yapılan barış görüşmelerini de desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Biden, "Biz Afgan kadın ve kız çocuklarının haklarını savunmaya devam ederken, önemli insani ve kalkınma desteği de sağlayacağız. Ayrıca bölgedeki diğer ülkelerden, özellikle de Pakistan, Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye’den Afganistan’ı desteklemek için daha çok şey yapmalarını isteyeceğiz." diye konuşmuştu.

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