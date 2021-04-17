  • BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla karakola saldırdı:3 ölü

» »
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Taliban'ın düzenlediği bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla karakola saldırdı:3 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Taliban'ın düzenlediği bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Zindecan ilçesinin Bazar bölgesindeki polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırdığını bildirdi.

Saldırıda 3 polisin öldüğünü ifade eden Katali, militanların dün gece Herat'ın Çaşt, Uba, Gülran, Kişk Kohne ilçelerine de silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan'da barışın tesisi için İstanbul'da 24 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde tarafların katılımıyla barış konferansı düzenlenecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü’nden İsrail’e tepki10 Nisan 2021 Cumartesi 20:00
  • İran gemisinin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığı iddia edildi07 Nisan 2021 Çarşamba 11:39
  • İsrail Cumhurbaşkanı Hükümeti Kurma Görevini Netanyahu'ya Verdi06 Nisan 2021 Salı 14:45
  • Pakistan’da Terörle Mücadele Mahkemesi Yargıcı, Düzenlenen Pusuda Öldürüldü05 Nisan 2021 Pazartesi 09:44
  • Ürdün'de darbe girişimine karşı ABD ve Araplar'dan Kral Abdullah'a 'tam destek', Türkiye'den 'endişe' açıklaması04 Nisan 2021 Pazar 14:21
  • Irak'ta Bir Bebek, "Dünyanın İlk Üç Penisli Bebeği" Olarak Kayıtlara Geçti02 Nisan 2021 Cuma 19:03
  • ABD, Batı Şeria'nın "İsrail'in İşgali Altında Olduğunu" Yeniden Teyit Etti02 Nisan 2021 Cuma 13:41
  • Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve eşi Esma Esad Covid-19'u atlattı30 Mart 2021 Salı 20:01
  • BM ve AB'den, Suriyeliler için 10 milyar dolar hedefli yardım konferansı30 Mart 2021 Salı 20:00
  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani, özel sektöre aşı satın alma izni verildiğini açıkladı27 Mart 2021 Cumartesi 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti