Afrodit'i Mısır'a bağlayacak olan antlaşma onaylandı

Politis ve diğer gazeteler, Mısır Meclisinin Enerji ve Çevre Komitesi’nin, dün, Güney Kıbrıs ile Mısır arasında yapılan, “Afrodit” doğal gazını Mısır’a taşıyacak boru hattı inşasıyla ilgili anlaşmaya dair Mısır Başkanlık emirnamesini onayladığını yazdı.
Mısır medyasının kaynak gösterildiği haberde, Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki boru hattı anlaşmasının 19 Eylül 2018’de Rum tarafında Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Mısır Petrol Bakanı Tarık El Molla tarafından imzalandığı hatırlatıldı.
Anlaşmanın “Afrodit” doğal gazının deniz altı boru hattı döşenerek doğrudan İgku veya Damieta doğal gaz sıvılaştırma tesislerine ulaştırılmasının kolaylaştırılmasını öngördüğü belirtildi.
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