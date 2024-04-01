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Ahmet Tuğcu: Elektriğe yüzde 22 zam kapıda

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EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, ‘Kalecik sözleşmesi’ imzalandığı andan itibaren zamların kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, “Elektriğe yüzde 22 zam kapıda” dedi.
Ahmet Tuğcu: Elektriğe yüzde 22 zam kapıda

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ programına konuk oldu.

EL-SEN Başkanı Tuğcu, 1 yıl önce bu zamanlarda ‘Kalecik sözleşmesi’ imzalandığına dikkatleri çekerek, o günden sonra elektriğe gelecek olan zamların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

“Bugünleri göreceğimizi çok önceden söyledik” diyen Tuğcu, 1 KW elektriğin şuanda 6.80’e satıldığını bunun maliyetine gelmesi için 8,50 TL’den satılması gerektiğini söyledi.

“ELEKTRİĞE YÜZDE 22 ZAM KAPIDA”

Tuğcu, “Elektriğe yüzde 22 zam kapıda… bunun sebebi de Kalecik sözleşmesi” dedi.

“Biz bunu aldığımız zaman yaklaşık 8 ay çalışma yaptık bütün sözleşme maddelerini tek tek okuyup maliyet kira bedeli hesapladık” ifadelerini kullanan Tuğcu, zamların her ay devam edeceğini belirtti.

Aksa’nın ülkeye girdiği andan itibaren 1 milyar dolar kar ettiğinin altını çizen Tuğcu, “Toplumun cebinden 2,5 milyon dolar kira bedeli ödeniyor” dedi.

Bugün Aksa’ya verilen 2,5 milyon dolarla her sene 2 tane santral alınabileceğini belirten Tuğcu, “Bu güneşli havada 10 dolar sente ürettiğim makinaları durdurup, 15 cente Aksa’dan alıyorum” şeklinde konuştu.

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