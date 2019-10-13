Ak Hataylılar Derneği: "Cumhurbaşkanı Akıncı'dan istifa açıklamasını bekliyoruz"

Ak Hataylılar Dayanışma ve Kültür Derneği yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'dan bugünden itibaren istifa açıklaması beklediklerini kaydetti.

Ak Hataylılar Dayanışma ve Kültür Derneği yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'dan bugünden itibaren istifa açıklaması beklediklerini kaydetti.

Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili yaptığı açıklamayı “talihsiz” olarak nitelendirerek, Akıncı’dan bugünden itibaren istifa açıklamasını beklediklerini kaydetti.

İpek yaptığı yazılı açıklamada, Akıncı’nın yaptığı açıklama ile Türkiye’nin yanında olmadığını ifade ettiğini iddia etti.