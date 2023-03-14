Akademisyen Altıok: DAÜ Çok Zor Bir Döneme Sürükleniyor

İşte açıklama;

DAÜ ÇOK ZOR BİR DÖNEME SÜRÜKLENİYOR

DAÜ’de işler hiç iyi gitmiyor. Göz göre göre, hiçbir önlem alınmadan tarihinin en büyük mali krizine doğru sürükleniyor DAÜ. Çok yakında maaş ödeyemeyecek. O gün geldiğinde kurum karışacak. “Elden çıkarmak” çok kolaylaşacak. Beklenen ve hedeflenen bu mu acaba? Buna izin verilmemelidir. Verilmeyecektir de.

Yapılması gereken aslında çok basittir. Hatta çok geç bile kalınmıştır. Durum tüm detayları ile başta çalışanlar olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Hükümet, Rektörlük, Sendikalar aynı masa etrafında toplanmalıdır. Kurtarma projesi hazırlanmalıdır. Klasik olacak ama gelir artırıcı, ￼gider azaltıcı önlemler derhal uygulamaya sokulmalıdır. Tüm paydaşların katkıları ile hazırlanacak kurtuluş projesini uygulayabilecek bir yönetim görevde olmalıdır. Bu kriz döneminde kurumu yönetecek ekip yeni bir seçim süreci ile belirlenmelidir. Mevcut yönetim de özeleştirisini yaparak bu seçime katılıp güvenoyu almayı deneyebilir.

Proje ve hedefler takvimlendirilmelidir. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler, önlemler belirlenmelidir. Hedeflere ulaşılamadığı anda da görevde olan yönetim (kim isterse olsun) derhal istifa etmelidir. Başarabilecek olan görevde olmalıdır. DAÜ’yü bu noktadan sonra kurtarabilecek tek şey hesap verebilirlik, tüm paydaşların katkıları ve DAÜ gibi kalitesi tartışılamaz bir üniversiteyi özellikle de üçüncü ülkelerde tanıtabilecek ve öğrenci akışını sağlayabilecek, kurumu yüksek rekabet koşullarında verimli bir şekilde yönetebilecek vizyona sahip bir yönetim anlayışıdır.

İşimiz bu defa gerçekten çok zordur. Sıkıntılı bir süreç olacak. Çalışanların kuruma her zaman olduğu gibi sahip çıkacağına eminim. Ama gelinen aşamada hesap vermeden, özeleştiri yapmadan, hatta hiçbir istifa gerçekleşmeden hataların bedelini de doğrudan çalışanlara yüklemek de mümkün olmayacaktır.

DAÜ tüm ülke için çok önemli bir kurumdur. Ekonomik katkıları yanında yüksek öğrenimde kalite kriteridir de. Doğru adımlarla sorunlarına çözümler üretebilecek tecrübeye de sahiptir. Gözü DAÜ’de olanlar ve avuçlarını ovuşturanlar varsa, boşuna. Avuçlarını yalarlar!