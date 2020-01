Akademisyen Ersözer, kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 11.30’da gerçekleşen görüşmede, Ersözer, Yeşil Hat Tüzüğü’nün Kıbrıs’ta işbirliği alanında barındırdığı potansiyeli irdelediği, PRIO tarafından yayınlanan “The Green Line Regulation and its Potential for Cooperation in Cyprus” isimli araştırma kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ersözer, ayrıca, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bugüne kadar ortaya koyduğu yapıcı tutum nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı da, Fadıl Ersözer’e çalışmalarında başarılar diledi.