Akansoy: Ön koşullarla bir yere varamayız

BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Kıbrıs sorununda içeriğin değil, sürecin tartışılması gerektiğini düşündüklerini vurguladı ve ortak akıl geliştirmenin önemine işaret etti.

“Kıbrıs sorununda bir canlılık var”

Annan Planı Referandumu’nun 20’nci yılı nedeniyle organize ettikleri paneller dizisine dün başladıklarını anımsatan Akansoy, dün akşamki panelin çok ilgi gördüğüne işaret etti. Etkinliklerine bu akşam Dome Otel’de devam edeceklerinin altını çizen Akansoy, CTP olarak Annan Planı Referandumu’nda Kıbrıs Türk siyasi iradesini işaret etme hedefinde olduklarını belirtti. Kıbrıslı Türklerin güçlü bir şekilde evet dediğini ama çözümün gerçekleşmediğini kaydeden Akansoy, devam eden yıllarda Crans Montana sürecinin yaşandığını dile getirdi. Kendileri için Kıbrıs sorununun, “canlı konu” olduğuna işaret eden Akansoy, Kıbrıs sorununun konuşulması gerektiğini söyledi. Düzenledikleri etkinliklerin amacıyla ilgili de konuşan Akansoy, “Kamuoyuna açık bir şekilde, her dönemin kendi aktörleriyle bunların konuşulması ve anlaşılmaya çalışılması şarttır” dedi. Günümüzde müzakere sürecinin fiilen başlamadığını vurgulayan Akansoy, söz konusu duruma rağmen Kıbrıs sorununda bir canlılık olduğuna dikkat çekti.

“Kıbrıs sorununda yeni bir süreç başlamalı”

Angela Holguin’in atanmasıyla bir hareketlilik başladığını belirten Akansoy, ortak yaklaşım ve zemin arayışı gibi bir misyonun olduğuna işaret etti. Holguin’in dikkatli hareket ettiğini kaydeden Akansoy, “Kıbrıs sorununa dosya itibariyle bakıldığında, çözüme beş var” dedi. Çok ciddi ilerlemelerin sağlanması sonucunda Crans Montana Konferansının toplandığına işaret eden Akansoy, “Ciddi bir ilerleme görülmüş ve çözüme doğru adım atılabilir noktasına gelinmişti” dedi. Kıbrıs sorununda yeni bir sürecin başlaması gerektiğine dikkat çeken Akansoy, söz konusu sürecin gelişi güzel bir süreç olmaması gerektiğinin de altını çizdi. 2017 yılına kadar varılan mutabakatların dikkate alınması gerektiğini ifade eden Akansoy, sıfırdan bir müzakere sürecine karşı olduklarını söyledi. Söz konusu sürecin bir zaman diliminde tamamlanması gerektiğini de belirten Akansoy, burada zorlayıcı faktörlerin de devreye girmesi gerektiğini ifade etti.

“Yeni bir aritmetiğe ve yeni bir meclise ihtiyaç var”

Kıbrıs sorununda gelişi güzel bir süreç istemediklerinin altını çizen Akansoy, “Kıbrıslı Türklerin de geleceğini görebileceği bir ışığa kavuşmaları gerektiğini düşünüyoruz. Ön koşullarla bir yere varamayız. Çünkü bir tarafın ön koşulu, diğer tarafa da bu hakkı verir. Bunun sonu yok. Biz, Kıbrıslı Türkleri temsil eden taraf olarak hak ve çıkarların gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun müzakere sürecine paralel ele alınmasını ve açıkta kalmasını kabul etmiyoruz” dedi. Kıbrıs sorunuyla ilgili parti olarak çok yoğun çalışma içinde olduklarını belirten Akansoy, “Bu işin sonunu görmek istiyoruz. Kıbrıslı Türkler yeniden bir enkazla karşı karşıya kalmak istemiyor” diye konuştu. İçeriğin değil, sürecin tartışılması gerektiğini düşündüklerini vurgulayan Akansoy, ortak akıl geliştirmenin önemine işaret etti. Bir sürü kavram kargaşasıyla bir şeyler talep edildiğini söyleyen Akansoy, “Bizim ne istediğimizi bilmemiz lazım ve istediğimiz çerçevesinde ortak akıl geliştirmemiz gerekiyor” dedi. Akansoy, bundan sonra başlayacak olan müzakerelerin doğru zeminde başlaması gerektiğini belirtti. Ülkede bir erken seçim ihtiyacı da olduğunun altını çizen Akansoy, bunu iş ola söylemediklerini vurguladı. “Bu gidişat, gidişat değildir” diyen Akansoy, kabine içerisinde olsun partiler arasında da kargaşalar yaşandığını anımsattı. Ülkeye hizmet verebilecek bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Akansoy, “Yeni bir aritmetiğe ve yeni bir meclise ihtiyaç vardır” diye ekledi.